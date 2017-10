Place Publique : la collectivité unique de Corse en débat

A deux mois et demi de l'avènement de la collectivité unique, la Corse est-elle prête pour le grand saut ? C'est le thème de l'émission mensuelle Place Publique qui sera diffusée ce vendredi 27 octobre sur RCFM.

C'est à compter du 1er janvier 2018 que les deux départements et la CTC fusionneront pour former la collectivité unique de Corse. A seulement deux mois et demi de l'échéance, RCFM ouvre le débat sur la place publique.

Quelles ressources financières ? Quel sort réservé aux 5.000 fonctionnaires qui seront alors regroupés ? Pour répondre notamment à ces questions et aux questions du public, les présidents des trois institutions - qui bientôt ne feront plus qu'une - seront autour de la table : Gilles Simeoni, le président de l'Exécutif, Pierre-Jean Luciani, le président du Conseil départemental de Corse-du-Sud, et François Orlandi pour celui de Haute-Corse.

Collectivité unique : la Corse est-elle prête ? C'est le débat de l'émission Place Publique sur RCFM ce vendredi 27 octobre. © Radio France - France Bleu RCFM

L'émission Place Publique a été enregistrée mercredi 25 octobre dans la salle des délibérations du Conseil départemental de Haute-Corse. Elle est à écouter ce vendredi sur RCFM entre 12h10 et 13h. De larges extraits sont à retrouver dans les colonnes de notre partenaire Corse-Matin.