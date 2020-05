Plages, cafés, restaurants : Ludovic Jolivet, maire de Quimper, écrit à Chistophe Castaner

Un maire breton de plus pour réclamer publiquement la réouverture du plages. Ludovic Jolivet, maire de Quimper (Finistère) le demande dans un courrier adressé ce jeudi au Ministre de l'intérieur, Christophe Castaner.

Dans cette lettre, il transmet "au nom du Conseil municipal de Quimper deux vœux qui ont été votés à l'unanimité."

Le premier paragraphe concerne la réouverture des plages à compter du 11 mai, que le gouvernement refuse toujours malgré une forte mobilisation en Bretagne. "Nous estimons qu'il est de la responsabilité des élus locaux d'encadrer l'accès aux plages et de la responsabilité individuelle de chacun d'accéder aux plages dans le respect des gestes barrières", écrit Ludovic Jolivet.

Rouvrir les bars et restaurants, un "enjeu dramatique"

Dans le second paragraphe, l'élu qualifie de "nécessité économique" la "réouverture des bars et restaurants au plus vite (...) Si cet enjeu est national, il revêt un caractère particulièrement dramatique dans une ville touristique à l'approche de l'été. Déjà sévèrement impactés depuis deux mois, sans compter un été tronqué par l'annulation des différents événements et festivals, les cafetiers et restaurateurs sont dans une situation chaque jour un peu plus précaire. Nous craignons pour la pérennité de nos centres-villes déjà fragilisés depuis plusieurs mois par la succession de mouvements sociaux."