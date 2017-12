Plainte contre Stéphane Ravier : "c'est du délire" dit le sénateur Front National sur France Bleu Provence

Invité de France Bleu Provence matin, Stéphane Ravier qualifie la plainte qui le vise pour avoir injurié et frappé un élu FN en le forçant à démissionner de son mandat de conseiller municipal de Marseille de "délire" et en appelle à la justice.

Invité de France Bleu Provence matin, Stéphane Ravier affirme que la plainte qui le vise pour avoir injurié et frappé un élu FN en le forçant à démissionner de son mandat de conseiller municipal de Marseille est "du délire". "En 30 ans de militantisme, je n'ai jamais participé à une quelconque action violente", se défend le parlementaire

"Je ne suis ni son père Fouettard ni son père Noël" (Stéphane Ravier)

Michel Caténéo affirme que Stéphane Ravier l'a "injurié, confisqué ses papiers, l'a fouillé, a regardé son téléphone portable, l'a fait mettre par terre et l'a pris en photo. "Un vrai interrogatoire à titre privé", affirme l'élu municipal. Pour Stéphane Ravier, Michel Catanéo est un "dissimulateur et un menteur". "Il a perdu les pédales lorsque je lui ai fait comprendre que la justice le désaisirait de ses mandats. Ces accusations sont mensongères. Monsieur Catanéo a franchi le rubicon. Je n'ai pas été son père Fouettard. Je ne serai pas non plus son père Noël", prévient Stéphane Ravier sur France Bleu Provence

"La justice devrait être saisie" (Stéphane Ravier)

Stéphane Ravier explique ensuite qu'il a "convoqué" Mr Catanéo à la fédération "avec ma casquette de secrétaire départemental du Front National qui doit veiller à protéger l'image du FN". Le sénateur des Bouches-du-Rhône reproche à l'élu municipal "ses publications sur twitter et sur Facebook qui attaquent violemment le Front National et sa présidente". Stéphane Ravier indique également que "la justice devrait être saisie pour ces tweets islamophobes et racistes que nous ne pouvons tolérer".

Stéphane Ravier indique que la direction du FN convoquera sans doute Michel Catanéo devant la commission de discipline.