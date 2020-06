Plainte pour diffamation déposée par un colistier LR contre le député LREM Sacha Houlié

La campagne poitevine entre dans sa dernière ligne droite et certains n'hésitent pas à régler leurs comptes devant la justice. Sacha Houlié, député de la Vienne, et candidat sur la liste LREM d'Anthony Brottier pour les municipales à Poitiers, se voit ainsi visé par une plainte pour diffamation.

L'auteur de la plainte n'est autre que Pierre-Olivier Bruneteau, troisième sur la liste LR de Thierry Alquier, liste intitulée "Poitiers Autrement" et qui a obtenu 9,8% des suffrages au premier tour, ne pouvant se maintenir pour la suite.

Plainte sans doute classée sans suite

Alors qu'une éventuelle alliance entre LR et LREM aurait pu voir le jour, Sacha Houlié avait refermé la porte sans ménagement, en déclarant notamment début juin à nos confrères de la Nouvelle République : "On trouve beaucoup de gens sur la liste LR à Poitiers _qui sont de la droite dure, qui ont appelé au renvoi des migrants par la mer, qui étaient opposés au mariage pour tous, qui ont tenu des propos homophobes, racistes, xénophobes_… Non merci !"

L'équipe de campagne de Thierry Alquier a peu goûté cette sortie, conduisant l'un des colistiers à se rendre au commissariat. Une démarche qui sera sans doute classée sans suite par le parquet. Mais qu'importe. "Il s'agit de ne pas laisser passer, de dire que les propos du député sont mensongers et diffamatoires, ils insultent tous les électeurs qui ont voté pour nous".

Dernière ligne droite pour la campagne

La campagne, elle, se poursuit. En plus d'Anthony Brottier (LREM), deux autres candidats sont encore en lice : le sortant, Alain Claeys (DVG), qui a officiellement lancé ce mercredi à l’îlot Tison sa campagne pour le second tour, et Léonore Moncond'huy (Poitiers Collectif) qui tiendra demain une conférence de presse devant le lycée Kyoto pour présenter son axe de "relance écologique".