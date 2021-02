Plan contre le "séparatisme islamiste" : le sociologue issoldunois Elyamine Settoul regrette ces termes

La France est "malade du séparatisme islamiste qui gangrène notre unité nationale" : voilà comment le ministre de l'Intérieur a entamé ce lundi les débats sur le projet de loi autour du "séparatisme islamiste". Des termes que regrette Elyamine Settoul, sociologue originaire d'issoudun et professeur au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialiste de la radicalisation. "Le choix du mot de séparatisme confère une connotation péjorative et faussée du phénomène car initialement réservée à des mouvances violentes. Or les études sociologiques sur le sujet ne montrent pas de telle velléités parmi les mouvance salafistes mais plutôt des logiques de repli_ religieux."

Pour lui, on se trompe de débat dans cette histoire :"Je pense que le fonds du problème c'est de tenir la promesse républicain et créer du lien social dans les territoires les plus fragiles de la république pour donner d'autres respectives aux jeunes que le repli religieux..."