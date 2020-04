Plan de déconfinement présenté par Edouard Philippe : comment les députés du Loiret ont-ils voté ?

Sans surprise, l'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité la stratégie nationale du plan de déconfinement qu'a détaillée le Premier ministre dans l'hémicycle, ce mardi. 368 députés ont voté pour et 100 ont voté contre, sur un total de 571 votants.

Les députés LREM et Modem votent pour

Parmi les députés du Loiret, ceux de la majorité ont voté "pour", à savoir Stéphanie Rist et Caroline Janvier (La République en Marche) et Richard Ramos (Modem).

Les députés LR du Loiret s'abstiennent

Dans l'opposition, les trois députés Les Républicains du Loiret Marianne Dubois, Claude de Ganay et Jean-Pierre Door se sont abstenus, comme l'avait annoncé le président du groupe LR à l'Assemblée. Cette abstention des députés de droite a "choqué" la députée LREM Stéphanie Rist pour qui l'unité aurait été "nécessaire".

Jean-Pierre Door, ex maire de Montargis et député LR, explique qu'il est "favorable au déconfinement, mais sa mise en œuvre est trop floue, jacobine et bureaucratique. Or, le déconfinement doit être clair, territorialisé et sous protection (...). Sans masques et sans tests suffisants, c’est l’assurance d’un reconfinement pour faire face à une deuxième vague."

La reprise scolaire manque de clarté"

Pour le député Les Républicains du Loiret, "la reprise scolaire manque de clarté". Autre grief : il estime que le déconfinement "doit être différencié selon les territoires. Un rôle accru doit leur être conféré, à une échelle plus fine que celle prévue par la stratégie de déconfinement du gouvernement."