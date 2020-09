Plan de relance du gouvernement : "la priorité c’est l’emploi", estime la députée de la Marne Aina Kuric

Le Premier ministre Jean Castex est à Châlons-en-Champagne ce vendredi matin pour défendre son plan de relance. Il doit notamment rencontrer des élus et des acteurs économiques du département. Il est aussi invité par les députés du groupe parlementaire Agir ensemble qui préparent leur rentrée à Châlons.

Une visite qui intervient au lendemain des annonces du gouvernement sur les détails du plan de relance. Un plan à 100 milliards d’euros qui a pour objectif de retrouver le niveau de richesse de la France d’avant la crise d'ici 2022.

"Je pense que la priorité aujourd’hui, au niveau national, c’est l’emploi. C’est permettre aux entreprises de créer de l’emploi, de créer de la richesse, de produire. Aujourd’hui, c’est le seul moyen de retrouver le développement économique. Il y a déjà eu le plan de sauvetage du gouvernement depuis le début de la crise, maintenant on passe à la phase du plan de relance. On essaie de maintenir les emplois, beaucoup ont été perdus. Maintenant il va falloir en recréer et permettre aux entreprises de continuer à produire sans risquer de se mettre en difficulté", explique la députée de la Marne Aina Kuric, invitée de France Bleu Champagne Ardenne ce vendredi.

On veut que les Français puissent ressentir et bénéficier très rapidement et très concrètement de ces 100 milliards d’euros

Le groupe Agir ensemble a été créé officiellement en mai dernier avec seulement 17 députés de la majorité. Ils sont donc réunis à Châlons-en-Champagne en cette fin de semaine et ont prévu d’interroger le Premier ministre à l'occasion de sa visite.

"Le groupe Agir ensemble soutient la majorité, souhaite continuer de soutenir ce nouveau gouvernement. Ce que l’on veut, c’est que les Français puissent ressentir et bénéficier très rapidement et très concrètement de ces 100 milliards d’euros. Parce que quand on dit aux Français qu’on va dépenser 100 milliards d’euros, il faut que cet argent soit efficace. Nous on a besoin de savoir si concrètement les Français vont ressentir le déploiement qui a été fait. Cela fait partie des questions que nous poserons au Premier ministre. On rentre vraiment dans ce rôle de contrôle de l’action du gouvernement. On a vraiment besoin d’évaluer précisément comment les Français vont pouvoir bénéficier de cet investissement", dit Aina Kuric.