Plis électoraux : les enveloppes ligériennes des législatives remplies sous haute surveillance dans le Rhône

Après les erreurs du premier tour dans la mise sous plis de la propagande électorale dans le Rhône et dans la Loire, les préfectures et leur prestataire sont sous pression pour le second tour des législatives.

La propagande électorale pour le second tour des élections législatives de la Loire doit être mise sous plis ce mercredi. Au premier tour, l'opération avait posé problème avec, par exemple, des bulletins de Haute-Savoie qui se sont retrouvés dans les enveloppes électorale de la Loire. Ces dysfonctionnements ont été remarqué un peu partout sur l'ensemble du département. La mise sous pli pour le deuxième tour devrait se faire sous haute surveillance. L'entreprise Koba s'en charge, près de Lyon, au même endroit pour plusieurs préfectures du département. Cette fois, des agents de la préfecture procéderont à des vérifications.

Cela n’empêchera pas les élus UDI-LR de protester après l’élection, les préfectures ont donc une certaine pression à assumer. Yves Nicollin, le maire de Roanne et soutient de la candidate Clotilde Robin qui s'estime lésée dans la 5e circonscription de la Loire protestera quoiqu’il arrive après les erreurs du premier tour. Il prépare une plainte contre la préfecture et la société Koba. Des huissiers recensent de manière précise les erreurs du premier tour pour compléter le dossier. Une autre plainte est dans les tuyaux, elle viserait à faire annuler l’élection, mais elle ne sortira pas si sa candidate l'emporte dans la 5e circonscription.

Gilles Artigues, candidat éliminé dans la 1re circonscription veut également des explications. Il a d'ores et déjà déposé plainte contre la préfecture et son prestataire Koba. Il y a donc une certaine pression sur les préfectures. Pour le deuxième acte, celle de la Loire a promis aux candidats que des vérifications seraient faite dans le hangar de l'entreprise Koba près de Lyon. La préfecture du Rhône, l'a même annoncé officiellement et explique que des investigations sont en cours pour déterminer l'origine et le préjudice des erreurs du premier tour.