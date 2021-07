PLU de Toulouse : "Nous allons maintenir nos objectifs de production de logements" (Jean-Luc Moudenc)

C'est devenu une tradition pour les maires des grandes villes de France. Un an après le début de leur mandat, ils font le point sur les chantiers lancés. Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse, a voulu marquer le coup, cette semaine, en allant avec ses adjoints à la rencontre des habitants de différents quartiers.

Une année marquée par le financement et le début des travaux de la troisième ligne de métro, par les annonces de financement de la future LGV entre Toulouse et Bordeaux. Mais il y eu aussi des mauvaises nouvelles pour la majorité, avec l'annulation par la justice de deux programmes importants : le PDU, le plan de déplacement urbain, et surtout le PLUIh, le plan local d'urbanisme qui définit les objectif de construction pour la métropole et ses 37 communes. Il fixait un objectif à 7 000 logements par an.

L'annulation de ce PLU constitue un sacré camouflet pour le Président de la métropole puisque chaque commune a récupéré son ancien PLU. Mais Jean-Luc Moudenc annonce sur France Bleu que les maires vont s'organiser pour appliquer malgré tout ce PLU.

INTERVIEW.

France Bleu Occitanie : Jean-Luc Moudenc, vous avez voulu marquer le coup sur cette première année de nouveau mandat. Pourquoi ? C'est important ? Il faut rendre compte auprès des électeurs ?

Jean-Luc Moudenc ; Oui, je crois qu'il faut rendre compte régulièrement parce que nous sommes élus sur des projets. Nous travaillons tout au long de l'année, pas simplement sur nos projets, mais aussi sur la résolution des problèmes, sur les suggestions de nos concitoyens. Et puis, cette année, cette première année de mandat a été très particulière. Elle a été totalement occultée par la crise sanitaire. On a beaucoup parlé de ce qu'on a fait face à ça. Toutes les mesures d'ordre public où on a été aux côtés de l'Etat, toute la logistique qu'on a amené pour la vaccination dans les lieux municipaux. Il y a quelque 310.000 injections qui ont été réalisées sur six mois. Et on avait tous, il faut bien le dire, la tête totalement dans le guidon de cette crise sanitaire. Et donc, c'est important de dire aux Toulousains que, certes, on s'est beaucoup investi pour aider l'Etat à faire face et protéger les Toulousains. Mais on a également en même temps, travaillé à nos projets.

FBO : A l'application du programme promis...Où en est-on alors ?

JLM : On avait promis de recruter des policiers municipaux. Ils sont là. On avait promis d'installer de nouvelles caméras. Elles sont là. On avait promis d'expérimenter des permanences de police municipale au plus près des gens, c'est à dire dans les mairies de quartier, chose qui n'a jamais existé. Elles sont là. On avait dit qu'on se battrait pour avoir des postes de policiers nationaux et de magistrats. Ils sont là. On s'est battu aussi pour la troisième ligne de métro en disant le projet, on va le faire. Justement, ça y est, on a adopté l'avant projet détaillé. Les travaux commencent. Les premiers travaux sont là. On le voit à Bonnefoy. On le voit à l'Ormeau. Nous avons obtenu ce qu'on voulait, c'est à dire 200 millions de subventions de l'Etat. Le dossier LGV a avancé puisque pour la première fois depuis trente ans, un gouvernement à travers le premier ministre, s'est engagé officiellement par écrit en mettant des crédits en place sans fléchir, des crédits européens avec calendrier etc...Donc, effectivement, on n'a pas chômé.

FBO : Ce bilan, cette volonté de rendre des comptes après seulement un an, est-ce que ça ne procède aussi de cette mode de démocratie participative dont on parle beaucoup et dont on entend encore plus parler depuis quelques semaines et depuis cette abstention record aux élections ?

JLM : Le paradoxe, c'est quoi? Le paradoxe, c'est que les maires, les maires de quartiers existent depuis grosso modo 20 ans. J'y crois beaucoup. On a développé tous les process. Toutes les municipalités ont développé des process de démocratie participative. Les commissions de quartier, les consultations, les sites participatifs où les citoyens donnent leur avis. Le paradoxe, c'est que jamais ces outils là n'ont été aussi développés et jamais l'abstention n'a atteint de tels sommets. Donc, il y a une sorte de paradoxe sur lequel, d'ailleurs, je n'ai pas toutes les explications. Mais quoiqu'il arrive, ce que nous savons, c'est que les citoyens ne se contentent pas de glisser ou de ne pas glisser un bulletin dans l'urne tous les six ans. Ils veulent être acteurs de leur ville en permanence et donc on a souhaité au cours de ce mandat, renforcer le rôle des maires de quartiers et surtout renforcer la participation. Comme on l'avait promis, on a mis en place un budget de 8 millions d'euros qui est un budget à la disposition des Toulousains. Jusqu'ici, le maximum qui avait été fait avait été un million d'euros et on a démarré le 28 juin. Ça va durer trois mois. Une grande consultation où les Toulousains peuvent, pour leur quartier, donner toutes les idées qu'ils veulent pour améliorer la vie dans les quartiers.

FBO : Jean-Luc Moudenc, cette première année de mandat, elle a aussi été marquée par la justice qui a cassé des décisions dans lesquelles vous avez été très acteur. Le plan de déplacement urbain, le plan local d'urbanisme. Avec un peu plus de recul, comment vous prenez les choses? Est ce que cela handicape ce début de nouveau mandat?

JLM : D'abord, les deux plans qui ont été cassés par la justice ne sont pas des plans que Jean-Luc Moudenc avait élaborés tout seul dans son bureau. Que les choses soient claires, ce sont des plans qu'on avait élaborés collectivement, toutes tendances politiques confondues. On avait adopté un plan de déplacements urbains et on avait adopté un plan d'urbanisme. Le plan de déplacements urbains a donc été annulé, mais je dois dire que ça n'a pas beaucoup de conséquences en réalité, puisque chaque projet continue d'avancer. Là où les choses sont beaucoup plus embêtantes. C'est le plan d'urbanisme parce que là, il prévoyait une production de logements dont on a besoin. La croissance toulousaine est telle que si on ne produit pas du logement et si on ne produit pas à la fois du logement social où il faut être volontariste et de l'accession à la propriété, on va créer une sorte d'embolie qui va se retourner contre les Toulousains, qui va provoquer une hausse des prix dont on ne veut pas, surtout dans la période actuelle où la crise sanitaire risque d'avoir des conséquences économiques et sociales. Donc, là, c'est un vrai sujet et nous avons convenu, sur ma proposition avec mes collègues maires, de mettre au point un accord d'ici quelques mois sur la production des logements. S'engager à produire les logements que l'on aurait produits si ce fameux plan d'urbanisme existait encore.

FBO : Une espèce d'accord commun entre les 37 maires en attendant un nouveau PLU c'est bien ça ?

JLM : Voilà, nous avons décidé aussi tout de suite de nous mettre à l'ouvrage parce qu'un nouveau plan d'urbanisme et d'habitat, ça prend du temps. Ça prend trois ans et demi. C'est des procédures très, très lourdes. C'est pour ça que je me suis exprimé de manière très critique sur la décision du juge. Parce que s'il avait annulé partiellement les deux trois points qui le chagrinait tout en maintenant le dispositif, on aurait évidemment corrigé le plan, mais on n'aurait pas eu à refaire tout le boulot. On doit faire tout le boulot, donc on va le refaire. Et puis en attendant, effectivement, l'idée, c'est de maintenir nos objectifs de production de logements sans que cela ait une valeur juridique et réglementaire, mais que ça ait une valeur politique. Ca aura une sorte de portée morale. C'est un engagement moral de chacun des 37 maires de la métropole.

FBO : Vous avez tous les trente-six autres maires avec vous ?

JLM : Je leur ai posé la question au lendemain de la décision de justice. Tous m'ont dit qu'ils seraient d'accord. Alors évidemment, on verra dans quelques mois si on arrive effectivement à reconduire ce plan de construction en même temps. Ceux qui ne seraient pas volontaires prendraient le risque d'être responsables de la crise du logement et en particulier de crise à caractère social. Parce que si jamais on ne produit pas assez de logements et que le prix des logements augmente, ça veut dire que l'on crée une sélection par le logement au détriment de ceux qui ont le moins de moyens. Et ça, ce n'est pas admissible pour moi.

FBO : Cette année, elle a aussi été marquée par de très bonnes nouvelles. Le chantier de la troisième ligne de métro, avec un financement qui avance et des travaux qui commencent. Et la LGV où vous travaillez main dans la main avec Carole Delga. Ça veut dire que la coopération aujourd'hui, c'est ce qui vous a permis d'avancer sur ce sujet ?

JLM : Oui, vous savez, moi, je pense que dans la vie, on ne fait pas les choses tout seul. Non, il faut dire la vérité. On avance ensemble, donc c'est du collectif. La mairie, c'est un travail d'équipe à la métropole. C'est un travail où quasiment tous les maires de toutes tendances droite, gauche, centre, nous sommes ensemble pour faire les choix. On a adopté la feuille de route des investissements plus de 2 milliards pour la semaine dernière. 36 maires sur 37 l'ont voté. Pour les grands projets, c'est pareil. Il faut savoir travailler avec le gouvernement, quelle que soit la couleur du gouvernement. Il faut travailler avec la région, avec le département, même si ce n'est pas la même famille politique. Moi, je suis désireux de rassembler les Toulousains. J'appartiens à une famille de pensée. Je suis fidèle, mais je ne l'impose pas aux Toulousains et je ne politise pas les projets que je porte, au contraire. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit des projets fédérateurs. Ca s'appelle l'intérêt général. Moi, je préfère mettre l'intérêt général et dépasser les clivages politiques plutôt que de mener des guerres politiques du matin au soir. Je crois pas que les Toulousains m'aient élu pour ça.

FBO : La prochaine année sera auss électorale, quel sera votre positionnement justement, au plus près de votre parti, fidèle à LR.

JLM : Il faudra que chacun ait l'intelligence de faire la part des choses. Nous avons ici une équipe municipale. Il y a la métropole, une équipe métropolitaine qui sont unis autour d'un projet, un projet municipal, un projet métropolitain, ce qui n'ont strictement rien à voir avec l'identité du futur président de la République ou avec la couleur politique du futur gouvernement. Donc, il faudra que chacun fasse la part des choses. Chacun fera ses choix librement et donc il y aura plusieurs choix. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à travailler ensemble. Pour les Toulousains, au niveau de la métropole, et donc, c'est une question d'intelligence collective et individuelle. Vous savez, quand on regarde le résultat des élections, on voit que les gens ont changé leurs votes d'une élection à l'autre. L'autre jour, je regardais les résultats dans le même bureau de vote, dans l'urne départementale et dans l'urne aux régionales. Le score n'était pas du tout les mêmes. Ça veut dire que les gens font les distinction entre les élections. Ils peuvent voter pour une couleur, pour telle collectivité, pour une autre, pour une autre, pour une autre couleur. Et donc, à nous, les élus, d'être à l'unisson et d'être capables, nous aussi, de ne pas tout mélanger et de ne pas tout amalgamer. L'élection présidentielle, c'est l'élection phare de la vie républicaine. Mais ça ne doit pas nous perturber.