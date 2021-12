Plus de 1.500 élus locaux appellent à l'union de la gauche pour la présidentielle.

Plus de 1.500 élus locaux signent ce dimanche une tribune dans le JDD pour appeler l'union de la gauche à quelques mois de l'élection présidentielle. Les signataires, parmi lesquels Martine Aubry et carole Delga, soutiennent "l'initiative d'organiser une primaire ouverte, citoyenne et populaire."

Dans une tribune publiée ce samedi soir dans le JDD, 1.543 élus locaux appellent à l'union de la gauche pour l'élection présidentielle 2022. "Face au techno-libéralisme ­d'Emmanuel Macron qui précarise les plus faibles, nous avons un autre chemin à tracer", écrivent-ils dans ce texte.

Ces élus de terrain, comme ils se qualifient dans cette tribune, s'estiment "spectateurs d'un débat présidentiel qui s'éloigne chaque jour davantage des enjeux et des problématiques que nos habitants vivent au quotidien. Les défis sont colossaux. Le quinquennat qui s'achève a été une immense déception pour une majorité de Françaises et de Français. Ils attendent maintenant des réponses alternatives" selon ces 1.543 élus locaux.

Nous n'avons pas le luxe d'attendre cinq ans de plus

Les signataires de cette tribune craignent que les électeurs de gauche se sentent exclus de cette campagne électorale et qu'ils "se détournent de la politique et s'apprêtent à grossir les rangs de l'abstention en avril". "Nous n'avons pas le luxe d'attendre cinq ans de plus pour avoir un État fort au service des plus faibles, de la transformation écologique et de la justice sociale. Éducation, accès aux soins, précarisation du travail, retraites, pouvoir d'achat, logement, justice, tranquillité publique…" déclarent ces élus locaux.

Envisager la victoire, plutôt que d'anticiper la défaite

Face à "la violence croissante, décomplexée, exutoire d'un mal-être collectif, catharsis mortifère, qui finit toujours par diviser pour mieux servir les plus puissants ou alimenter l'extrême droite d'Éric Zemmour et Marine Le Pen" les signataires estiment qu'il est "encore temps d'agir, d'envisager la victoire, plutôt que d'anticiper la défaite". Prenant exemple de ce qui se passe au niveau local, les élus veulent "que la gauche écologiste et sociale se rassemble pour gouverner ensemble comme nous le faisons dans nos territoires". "C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'initiative d'organiser une primaire ouverte, citoyenne et populaire, pour redonner l'envie, recréer de l'espoir et désigner la candidate ou le candidat qui fera gagner la République sociale et écologique en 2022," concluent les 1.543 signataires.

Retrouvez la liste de tous les signataires sur le site internet du JDD.