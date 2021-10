Plus de 120 élus de Haute-Savoie demandent l'abandon du pass sanitaire

Plus de 120 élus de Haute-Savoie disent "non" au pass sanitaire. Dans une tribune publiée mardi sur le site Figaro Vox ils réclament l'abandon du pass. Parmi lesquels les signataires trois sénateurs : l'UDI Loic Hervé et les Les Républicains Sylviane Noel et Cyril Pellevat. En plein débat à l'Assemblée nationale sur la prolongation du pass sanitaire, ces élus s'inquiètent des conséquences sociales sur leur territoire.

En préambule de cette tribune ils précisent qu'ils connaissent trop bien les effets du COVID, "c'est nous, accompagnés des pompes funèbres, qui avons scellé par des cachets de cire rouge les cercueils des premières victimes de la pandémie", écrivent ces élus hauts-savoyards. Avant de mener la charge : ils constatent que la division s'immisce de plus en plus quelque soit la taille de la commune entre ceux qui ont le pass sanitaire et les autres. Il parlent d'une "implosion sociale et d'une fracture sans précédent de notre société " avec des divisons au sein des associations parfois centenaires, des restaurateurs gênés de devoir refuser des clients sans pass. Ces élus avancent aussi les lits fermés dans les Ehpad, les personnes handicapées renvoyées dans leurs familles, faute de personnels en raison des suspensions d'employés qui refusent la vaccination.

Les élus dénoncent une responsabilité du gouvernement renvoyée aux maires, aux présidents d'associations, aux petits patrons pour les "basses besognes". Ces plus de 120 élus hauts-savoyards, avec trois sénateurs de droite à leur tête demandent l'abandon du pass sanitaire pour la vie quotidienne des Français. Et ils concluent : "il est temps de faire confiance à notre population, de lui reconnaître sa liberté et sa responsabilité".

En Haute-Savoie d'aprés les derniers chiffres du gouvernement, 87% des personnes majeures ont reçu les deux doses de vaccination contre le covid et ont donc un pass sanitaire valide.