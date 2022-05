Plus de 150 personnes présentes à Guéret pour la manifestation du 1er mai

Plus de 150 personnes étaient présentes à Guéret pour la manifestation du 1er mai. Une édition encore plus politique que les précédentes pour de nombreux manifestants, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, et six semaines avant les élections législatives.

Ce dimanche s'est tenue une manifestation du 1er mai à Guéret pas comme les autres. Plus de 150 personnes se sont réunies, sur le parvis de la mairie, pour la fête internationale des travailleurs. Une édition très politique pour certains manifestants, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, et à six semaines des élections législatives.

Comme tous les ans depuis 60 ans, Jeanne-Marie vient à Guéret pour la manifestation du 1ᵉʳ mai. Et cette année, pour elle, il fallait absolument venir, après la réélection d'Emmanuel Macron. "C'est un moment privilégié pour faire savoir que les travailleurs existent. On est là et on existe, s'exclame t-elle. Il y a eu une élection présidentielle, et maintenant, il doit nous prendre en compte. Et de toute façon, on sera là pour le lui rappeler."

La réforme des retraites en ligne de mire des syndicats

Un 1ᵉʳ mai encore plus politique que les autres pour beaucoup. Dans la ligne de mire des syndicats : la réforme des retraites. "On sait que ça va être un des premiers chantiers que le gouvernement de Macron va réouvrir, explique Solène Marche, la secrétaire départementale de la FSU. Pour nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas revenir en arrière sur des acquis sociaux. Après, on se mobilisera à nouveau s'il faut le faire. Mais pour nous, ce n'est pas entendable."

Et un message est sur presque toutes les lèvres : celui d'un appel à une union de la gauche pour les législatives. "Il faut à tout prix que les gens qui se disent de gauche se rassemblent et montrent vraiment qu'ils sont de gauche, pour qu'on ait un avenir de gauche", défend Jean-Luc, pancarte sur l'épaule.

Ces élections législatives, elles sont dans la tête de beaucoup d'autres manifestants qui veulent faire de ce rendez-vous aux urnes un véritable troisième tour des élections présidentielles.