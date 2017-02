Plus de 2 400 000 euros de subventions régionales pour l'Indre

En commission permanente, la Région Centre Val de Loire attribue d'importantes subventions pour l'Indre.

Le Conseil Régional débloque 2 474 830 euros de subventions pour l'Indre. La décision a été votée en commission permanente vendredi 17 février.

L'aménagement du territoire rafle près de la moitié des subventions

La plus grosse enveloppe est attribuée à l'aménagement du territoire avec 1 745 500 euros. 700 000 euros seront versés pour l'installation du Centre National de Tir sportif à la Martinerie. Plus de 540 000 euros vont cofinancer la construction de la nouvelle piscine de Châteauroux Métropole dans le quartier Balsan, et plus de 254 000 euros aideront à gérer les eaux pluviales pour agrandir la zone industrielle de Buzançais.

401 116 euros de subventions sont allouées pour la formation continue et l'apprentissage. Il y aura près de 300 000 euros pour les missions locales d'Issoudun, de Châteauroux et d'Indre Sud. La formation professionnelle fait partie elle aussi des compétences du Conseil Régional tout comme le développement économique avec par exemple des aides agricoles s'élevant à plus de 40 000 euros, ainsi que le tourisme avec des aides à la création de gîtes à Pouligny-Notre-Dame et à Douadic.

Les familles ne paieront plus les transports scolaires

Les élus régionaux ont aussi voté la gratuité des transports scolaires comme François Bonneau l'avait promis lors de sa campagne pour les élections régionales. Le président de la Région s'était engagé sur cette mesure pour le pouvoir d'achat. La commission permanente s'est prononcée à l'unanimité pour mettre en place la gratuité. Seule une participation aux frais de dossiers, d'émission de la carte électronique et au déploiement de services supplémentaires sera demandée. Le tarif sera de 25 euros par enfant et 50 euros maximum par famille si ils sont plusieurs à prendre le car.