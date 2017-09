Plus de 200 maires ruraux du Puy-de-Dôme manifestent pour demander une loi pour la ruralité

Juste avant d'aller voter pour les élections sénatoriales, les maires ruraux du Puy-de-Dôme se sont rassemblés à Clermont-Ferrand pour dénoncer une situation intenable. Ils demandent à l'Etat une "vraie loi sur la ruralité".

Tous avec leur écharpe tricolore, ils se sont levés tôt ce dimanche 24 septembre pour manifester leur ras-le-bol, juste avant d'aller voter aux élections sénatoriales à la maison des Sports de Clermont-Ferrand. La baisse des dotations de l'Etat, les normes administratives, la complexification de l'urbanisme, les lois adaptées pour les métropoles mais complètement inadaptées pour des petites communes de 1.000 ou 500 habitants.

Il y a plus de 23 millions de personnes qui vivent dans la ruralité, il faudra bien faire quelque chose de ces gens-là, Sébastien Gouttebel

"Cette loi ruralité c'est le numérique, la santé, les normes, les dotations, l'urbanisme" Sebastien Gouttebel, prsdt des maires ruraux du 63 pic.twitter.com/MmNYj2MMYo — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) September 24, 2017

Sébastien Gouttebel, le président de l'Association des maires ruraux du Puy-de-Dôme veut "alerter" sur la situation. "Aujourd'hui, on a décidé d'alerter les pouvoirs publics et au congrès des maires ruraux qui se tient la semaine prochaine, il va y avoir un appel à manifester nationalement". Les maires ruraux ont également signer une lettre qui sera transmise au préfet et au gouvernement.

Lourdeur administrative et lois inadaptées

Le maire de Murol, Sébastien Gouttebel, dénonce notamment la lourdeur administrative : "Qu'on soit maire d'une commune de 500 habitants ou maire d'une ville de 20.000 habitants, on reçoit les mêmes documents de la préfecture, les mêmes tracasseries administratives. Je crois qu'il faut redonner un peu de bon sens pour faciliter la tâche des élus et de leur personnel".

On bricole des solutions qui ne sont pas tenables" Pierre Lyan, maire de Thuret

A Thuret, le maire Pierre Lyan est inquiet. Il va perdre ces quatre emplois aidés dans le périscolaire et pour le moment "on bricole des solutions qui ne sont pas tenables", raconte-t-il. Selon lui, "l'avenir devient compliqué". Le maire de Thuret a l'impression que les communes rurales "ne sont pas la priorité. On demande d'être pris en compte au même titre que les métropoles. On n'est pas juste des lieux où on héberge des gens, où c'est la campagne qui fait plaisir, on est des vrais lieux de vie".