Plus de 2000 personnes au Zénith de Nancy pour le meeting hologramme de Jean-Luc Mélenchon

Il ne s'agissait pas du candidat de la France Insoumise en chair et en os, mais de son hologramme ! Et pourtant, le meeting a attiré des milliers de personnes au Zénith. Jean-Luc Mélenchon a donné un discours d'une heure et demi à Dijon, et simultanément dans six autres villes, dont Nancy.

Ils étaient plus de 2000 dans la salle, et il y avait du monde aussi devant les écrans géants, devant le Zénith de Nancy, pour assister au "meeting-hologramme" de Jean-Luc Mélenchon. Une grosse opération pour le candidat de la France Insoumise, puisqu'en plus de Dijon où il était... physiquement, des meetings se tenaient en même temps à Montpellier, Grenoble, Nantes, Clermont-Ferrand, au Port, à la Réunion, et à Nancy, donc. Son équipe revendiquait hier soir 35 000 personnes en tout.

Un hologramme qui pique la curiosité de certains indécis

Au Zénith de Nancy, beaucoup de jeunes se sont pressés pour obtenir une place, comme Lucie, étudiante et déjà convaincue : "C'est un homme qui a du charisme, son programme est cohérent. Ce qui m'attire encore plus, c'est la planification écologique, parce que je suis touchée par les problèmes d'environnement." Sa copine Emilie, elle, ne sait pas pour qui elle va voter. Elle est venue "pour voir", et notamment ce fameux hologramme : "Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne en vrai, ça attise ma curiosité".

Ce qui est moderne, c'est la Sécurité sociale, le code du travail, la loi pour tous, le travail qui permet de vivre ! - Jean-Luc Mélenchon

Elle ne sera pas déçue. Après une demi-heure de discours des deux orateurs nationaux, Mehdi Kemoune et Danielle Simonnet, un Jean-Luc Mélenchon immatériel apparaît sur la scène du Zénith. Un hologramme qui n'empêche pas un public chaud bouillant de réagir comme si leur champion était là, en chair et en os. Notamment quand Jean Luc Mélenchon s'attaque à ses rivaux, ou s'en prend à l'ubérisation de la société, sous les hourras de la foule : "Ce qui est moderne, c'est la Sécurité sociale, ce qui est moderne, c'est le code du travail, ce qui est moderne, c'est la loi pour tous, le travail qui permet de vivre !"

C'est sympa, ce côté innovant de l'hologramme. Je pense qu'on va en revoir dans de prochaines élections - Un lycéen

Une heure et demi de discours sur le thème de l'égalité, qui s'achève par un poème d'Eluard et une Marseillaise dans sept lieux simultanés. Marc, chauffeur livreur à Nancy, est séduit : "Dans les années 80, j'avais des espoirs, que tout le monde aie à manger, que tout le monde aie un toit, et ça a été de pire en pire. Mais lui, il me donne de l'espoir". A côté de lui, un jeune lycéen commente la performance technologique : "L'hologramme était un peu petit, peut-être parce qu'on était loin dans le fond. Mais c'est sympa, ce côté innovant. Je pense qu'on va le revoir dans de prochaines élections".

En tout cas, le premier tour de cette élection-là, c'est dimanche. Et avec ce septuple meeting, Jean-Luc Mélenchon espère bien asseoir sa dynamique.