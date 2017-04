Près de 315.000 électeurs périgourdins appelés à voter pour la présidentielle

Ce dimanche a lieu le premier tour de l'élection présidentielle. En Dordogne, près de 315.000 personnes sont inscrites sur les listes. France Bleu Périgord vous rappelle quelques conseils pratiques.

Ce dimanche, 314.954 Périgourdins sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. En 2012, ils étaient 600 de moins. A l'époque 84% des Périgourdins s'étaient d'ailleurs déplacés aux urnes. Un peu moins qu'en 2007 où le département affichait 87% de participation.Le meilleur score de France.

Des bureaux ouverts plus longtemps

Cette année, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h dans toutes les communes de Dordogne. Cette prolongation d'une heure doit permettre de diminuer l'abstention. On compte 693 bureaux de vote dans le département cette année. Dans les plus grandes villes, les numéros et emplacements de ces bureaux ont pu changer. Soyez vigilants.

Lorsque vous vous rendrez dans votre bureau de vote, n'oubliez pas d'apporter une pièce d'identité. La carte d'électeur seule ne suffit pas si vous habitez dans une commune de plus de 1.000 habitants. Pensez à prendre plusieurs bulletins sur la table. Cela fait partie des règles à respecter pour préserver la confidentialité du vote. Pour la suite...vous avez la liberté la plus totale !

