Plus de 600 jeunes Bordelais ont reçu leur carte électorale lors d'une cérémonie

A moins de cinq semaines du 1er tour de la présidentielle, plus de 600 jeunes majeurs ont reçu le 20 mars leur carte électorale à Bordeaux. Alain Juppé à présidé une cérémonie de remise à l'Hôtel de ville.

"Je peux voter maintenant ! s'exclame Julie, une lycéenne en terminale ES. On peut enfin donner notre avis, et puis c'est notre devoir de citoyen. Dans ma classe, on est censés suivre l'actualité et même en cours on parle du vote. Là de pouvoir agir, je trouve ça génial !" Ils étaient plusieurs centaines dans les salons de l'Hôtel de ville, à faire la queue pour récupérer leur carte électorale sur des stands organisés par ordre alphabétique.

Joan, 18 ans, attend la sienne. Mais c'est déjà tout décidé : "Oui je vais aller voter ! J'estime que le droit de vote c'est super important, il y en a qui se sont battus pour l'avoir, c'est bien d'en profiter."

Quand à leur choix de vote pour la présidentielle, beaucoup n'ont pas d'avis arrêté. "C'est un peu le bazar je trouve, souligne Marion, qui va entrer en école d'infirmière. Il y a beaucoup de choses qui viennent interférer dans le débat, comme des histoires de la vie privée. Je n'ai pas de préférence, mais je vais regarder en détail les programmes maintenant."

"On en parle à la maison !"

Des parents d'élèves étaient présents pour accompagner leurs enfants. "Ma petite dernière a maintenant une carte d'électeur, moi je me dis du coup que je suis vieille ! rigole Hélène. Mais c'est important qu'elle puisse aller voter, parce qu'on en parle à la maison !"

Le défi pour Marie, ça va être maintenant de ne pas perdre sa carte ! "Je vais la ranger dans mon porte-monnaie, bien près de moi..." , sourit-elle en signant le récépissé de remise.Environ 1900 jeunes majeurs sont actuellement inscrits sur les listes électorales à Bordeaux. Avec leurs cartes, ils ont reçu un livret sur les droits et les devoirs du citoyen français.