Plus de 624 millions d'aides d'urgence votée par la région Bourgogne-Franche-Comté ce vendredi

Réunis en commission permanente, vendredi 18 décembre, les élus régionaux ont voté près de 624,4 M€ d’aides régionales. Une partie de ces crédits concerne des aides d’urgence et le Plan d’accélération de l’investissement régional pour faire face à la crise sociale et économique dûe à l’épidémie.

Alors que les conséquences de la crise économique et sociale provoquée par l’épidémie de COVID-19 ne cessent de se faire sentir, et pour faire face aux besoins, la Région vote une aide d’urgence de plus d’un million d’euros pour lutter contre la pauvreté et la précarité.

Aide inédite pour les cinémas de Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les cinémas devaient de nouveau accueillir les spectateurs le 15 décembre, le gouvernement a repoussé leur ouverture au moins jusqu’au 7 janvier. Devant ce nouveau coup dur, à la fois pour la vie culturelle et pour les gérants de salles de cinéma, la Région a décidé d’accorder une aide de 750 000 euros pour sauvegarder cette filière qui compte 90 établissements sur le territoire régional, dont les deux tiers sont classés « Art et essai ».

Adossé aux dispositions prises par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), ce soutien prend notamment en compte :

· une partie de la compensation des pertes d’exploitations sur la période septembredécembre ;

· 50 % de la prime 2020 relative au classement « Art et essai » versée par le CNC ;

· Un forfait de 2 000 euros selon les dettes.

Soutien aux réseaux caritatifs et solidaires

Pour participer à la lutte contre la précarité, exacerbée par les effets de la crise COVID-19, la Région engage 200 000 euros pour aider au fonctionnement des Banques alimentaires de Bourgogne-Franche-Comté, et des réseaux de solidarité présents dans les huit départements de la région (Restos du Coeur, Croix-Rouge et Secours populaire) qui voient le nombre de leurs bénéficiaires augmenter fortement. Enfin, la volonté de la Région est de favoriser le lien entre producteurs locaux et banques alimentaires à travers des actions structurelles, notamment en associant le collectif des épiceries sociales et solidaires, pour que les réseaux d’aide alimentaire puissent compter, dans leurs ramassages, des productions locales (légumes, produits laitiers, etc.).

135 000 euros pour abonder un fonds d’urgence pour les étudiants précaires avec le Crous

La Région Bourgogne-Franche-Comté avait, en juin, participé à hauteur de 135 000 euros au fonds d’aide d’urgence mis en place par le Crous. Face à la situation préoccupante de la précarité des jeunes et dans la continuité de son action volontariste pour l’amélioration de la vie étudiante, la Région a décidé de renouveler sa participation d’une même hauteur de 135 000 euros. Ce fonds est destiné à soutenir l’ensemble des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de la Bourgogne-Franche-Comté afin de les accompagner dans leurs besoins élémentaires (aide alimentaire, accompagnement santé, aide psychologique, soutien financier…).

Don de 117 000 masques

117 000 masques issus du stock stratégique de la Région vont être gracieusement mis à disposition des 15 associations solidaires, humanitaires et d’intérêt général, réparties sur le territoire et présentes au plus près du terrain. Des masques qui pourront être distribués à leurs bénévoles et leurs bénéficiaires.