Alès, France

Le 3é salon des maires se tient jusqu'à vendredi au parc des expos de Méjannes-lès-Alès. Un lieu de rencontre entre acheteurs publics et fourniseurs de biens et services. Quelques 80 exposants. Mais ce salon est aussi un lieu de débats, de discours avec - ce jeudi - les inquiétudes sur les compensations et à quelle hauteur de la suppression de la taxe d'habitation . Des inquiétudes et une polémique, la mise aux normes européennes - très strictes - des stations d'épuration.

Celle d'Alès Agglo est menacée mais pas seulement. Beaucoup dans le département le sont ou le seront

Sont visées les stations d'épuration d'Alès Agglomération mais aussi celles de Saint-Julien les-Rosiers, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Martin de Valgalgues ou Saint-Privat-des-Vieux. Une liste non exhaustive. Pour toutes ces communes une menace à ne pas prendre à la légère : l'état indique vouloir refuser toute nouvelle demande de permis de construire individuel.

150 millions € de travaux, je fais comment ? C'est débile. Et les nouveaux arrivants, ils se logent dans des yourtes ?

Pour Alès agglo il s'agit de séparer les réseaux d'eau potable et le pluvial et cela fait hurler son président, Max Roustan. D'un point de vue financier, 150 millions d'euros. Paradoxal au moment ou l'état invite fermement les collectivités à réduire les dépenses. Paradoxal, aussi, économiquement. Dans un département qui accueille 35.000 nouveaux installés chaque année, ou les loger sans permis de construire ?

Max Roustan, maire d'Alès. Copier

Ce n'est pas un caprice du préfet du Gard. J'avais prévenu les maires que cette mise aux normes allait leur tomber dessus

La DDTM, la direction départementale des territoires et de la mer du Gard, a signifié à Alès Agglo que sa station d'épuration n'était pas conforme aux exigences de la loi française pas plus qu'à la réglementation européenne. Des normes très strictes qui font peser de lourdes sanctions financières sur la France. Même si le préfet ne ferme pas la porte, sa menace de bloquer les permis de construire n'est pas en l'air.

Didier Lauga, préfet du Gard. Copier