Plus que deux jours pour s'inscrire sur les listes électorales en Indre-et-Loire !

Tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, et qui veulent voter pour les élections départementales et régionales de juin, doivent obligatoirement le faire avant ce vendredi 14 mai. Avec le jeudi de l'Ascension, cela signifie qu'il ne leur reste plus que deux jours.

Comme les jeunes sont désormais automatiquement inscrits à leur majorité, cette démarche ne concerne principalement que les personnes ayant déménagé. Si vous êtes dans ce cas, et que vous souhaitez voter aux élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochain, il est nécessaire de vous inscrire sur les listes électorales d'ici ce vendredi 14 mai. Au-delà, il sera trop tard. Concrètement, en prenant en compte le jour férié du jeudi de l'Ascension, il ne vous reste plus que deux jours pour le faire.

A Tours, une astreinte sera mise en place en mairie pour accueillir les retardataires. De 10h à 12h ce vendredi au service des élections. Les personnes qui doivent s'inscrire peuvent aussi le faire sur internet, sur le site service-public.fr.

En Indre-et-Loire, 72 binômes sont en lice pour les prochaines départementales. Pour les régionales, sept listes sont en compétition.