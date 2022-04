Robert Ménard se met en retrait de la campagne de Marine Le Pen. Il ne prendra plus la parole à son propos jusqu'au second tour de l'élection présidentielle. Son vote ira quand même pour la candidate du Rassemblement National.

Plus un mot du maire de Béziers sur Marine Le Pen jusqu'au second tour de l'élection présidentielle

Le couple Robert et Emmanuelle Ménard avec Marine Le Pen à Béziers

Robert Ménard ne parlera plus de Marine Le Pen dans les médias jusqu'au second tour de l'élection présidentielle. Le maire de Béziers est en désaccord avec elle sur plusieurs points. Notamment sur le port du voile qu'il ne souhaite pas interdire. Il ne veut plus rappeler ces points de divergence à chacune de ses interventions. Donc il choisit le silence.

Le maire de Béziers votera Marine Le Pen au second tour

Il ne faut pas y voir un ralliement au président et candidat finaliste Emmanuel Macron. Le bulletin de vote de Robert Ménard ira bien au Rassemblement National dimanche 24 avril.