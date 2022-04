Plusieurs artistes présents au grand rassemblement contre l'extrême droite organisé par Carole Delga

Les Toulousains Magyd Cherfi et Jean-Pierre Mader ou encore Sanseverino, plusieurs artistes ont répondu présents à l'appel de la présidente PS de la Région Occitanie qui lance un grand rassemblement contre l'extrême droite ce jeudi 21 avril. Un concert sera organisé au Bikini, près de Toulouse.

Sanseverino et Magyd Cherfi, têtes d'affiche de ce concert contre l'extrême droit au Bikini jeudi soir.

Elle en a lancé l'idée sur le plateau de France 3 Occitanie le 12 avril dernier, au lendemain du premier tour. Carole Delga annonçait la tenue d'un "rassemblement pour la République et la démocratie" à Toulouse, le 21 avril. La présidente socialiste, fervante opposante au Rassemblement national, appelle elle-même à "voter, en conscience, Emmanuel Macron, le dimanche 24 avril".

Sanseverino, Magyd Cherfi, Jean-Pierre Mader, Cyprien de The Voice

Et c'est d'ailleurs son mouvement, "Occitanie en Commun", lancé pendant la campagne des régionales, qui prend la main sur la communication autour de l'évènement avec un communiqué qui donne les noms des invités de ce grand rassemblement "contre l’extrême droite" au Bikini, à Ramonville-Saint-Agne.

Sont annoncés des "sportifs, artistes, responsables associatifs, entrepreneurs". Un concert gratuit avec le musicien engagé Sanseverino, Dick Annegarn et plusieurs artistes toulousains comme Magyd Cherfi, Jean-Pierre Mader, le candidat de The Voice 2021 Cyprien, le chanteur guitariste Vicente Pradal ou encore les danseurs de l'école de Launaguet Break in School…

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Bikini est une salle mythique du grand Toulouse, détruite par l'explosion d'AZF en 2001, avant d'être reconstruite et dirigée par Hervé Sansonetto, un proche de Pierre Cohen, l'ancien maire socialiste (passé chez Génération.s) de Toulouse. Le concert sera gratuit mais les spectateurs doivent s'inscrite pour réserver leur place.

De nombreux élus régionaux de gauche (PS ou PRG) ont signé cet appel lancé par Carole Delga comme le maire de Montpellier Mickaël Delafosse, les députés Valérie Rabault, Sylvia Pinel, Joël Aviragnet, Gisèle Biémouret, et les présidents des conseils départementaux du Gard, de l'Ariège, du Gers, de l'Hérault, de l'Aude, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Orientales, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.