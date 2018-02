Le projet de loi asile et immigration est présenté ce mercredi en conseil des ministres. Il doit permettre de "maîtriser l'immigration", via un délai de réponse raccourci pour les demandeurs d'asile. Un projet de loi jugé liberticide par les associations de défense des migrants.

Grenoble, France

Les associations iséroises de défense des migrants manifestent ce mercredi à Grenoble. D'abord à midi puis à 18 heures place Félix Poulat, pour dénoncer le projet de loi asile et immigration, présenté en conseil des ministres.

"Le gouvernement cherche à expulser un maximum de gens" - Monique Vuaillat, de l'Apardap.

Porté par Gérard Collomb, le ministre de l'intérieur, il doit permettre de raccourcir le délai d'examen des demandes d'asile, pour que ceux qui le demandent soient fixés au bout de six mois. "C'est trop court" dénonce Monique Vuaillat, de l'Apardap, l'association de parrainage républicain des demandeurs d'asile et de protection en Isère. "Si on est refusé par la première cour et qu'on fait appel à la seconde, il faut le temps de reconstruire une défense. La raison est simple, le gouvernement cherche à expulser un maximum de gens."

"Pouvoir continuer à les accueillir dans de bonnes conditions, il faut aussi faire respecter la loi" - Caroline Abadie, députée de la huitième circonscription de l'Isère.

Les députés isérois de la majorité, qui travailleront sur le texte et le voteront, défendent un meilleur accueil des réfugiés. Faire moins, mais mieux. "On ne pouvait pas continuer comme ça", confie Cendra Motin, députée de la République en marche de la sixième circonscription de l'Isère. "Bien sûr qu'on aimerait pouvoir accueillir tout le monde, mais ce n'est ni possible politiquement ni financièrement."

"Certains ont vocation à rester en France parce qu'ils sont en danger de mort dans leur pays", ajoute Caroline Abadie, députée de la huitième circonscription de l'Isère. "Mais pour pouvoir continuer à les accueillir dans de bonnes conditions, il faut aussi faire respecter la loi avec ceux qui ont été déboutés de leur demande d'asile."

En moyenne, deux demandeurs d'asile sur trois en 2017 ont été déboutés

Pour faciliter leur intégration des réfugiés une fois leur demande d'asile accepté, un rapport remis lundi au gouvernement préconise une série de mesures, comme par exemple un meilleur apprentissage du français ou encore l’accélération l'insertion professionnelle.

Selon le gouvernement, plus de 100 000 demandes d'asile ont été déposés en 2017. En moyenne, un seul migrant sur trois a obtenu le statut de réfugié.