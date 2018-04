Plus de 300 personnes se sont déplacées pour voir François Hollande à Saint-Maur, près de Châteauroux dans l'Indre. L'ancien président de la République venait dédicacer son livre, "Les leçons du pouvoir". C'est sa troisième visite en peu de temps en Berry, un territoire qu'il "affectionne".

Saint-Maur, France

Visite présidentielle ce lundi à Châteauroux. L'ancien président de la République, François Hollande, était en dédicace à la librairie Cultura de Saint-Maur (Indre), à l'occasion de la sortie de son livre, Les leçons du pouvoir. Il est arrivé avec quelques minutes de retard et était déjà très attendu !

.@fhollande très attendu à la librairie Cultura de St Maur près de Châteauroux... il devrait être là d'ici 10 minutes ! pic.twitter.com/ExmHlY7OWf — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 16, 2018

À peine installé, l'ancien président de la République s'est montré disponible, souriant, attentionné, discutant quelques minutes à chaque dédicace. "François Hollande qui vient à Châteauroux, c'est quand même pas tous les jours !", rappelle Dorian, 17 ans, arrivé le premier avec près de deux heures d'avance. Yvette, elle, prend le président en photo, émue d'avoir échangé quelques mots : "C'est l'homme que j'imaginais, _l'homme, simple, franc, qui peut être parmi nous, parmi les Français_".

L'ancien président a pris le temps de discuter et de prendre des photos avec ses lecteurs. © Radio France - Adèle Bossard

Est ce que j'ai fait un détour par Cultura avant d'aller chez moi, pour voir François Hollande ?

Oui. 😂 pic.twitter.com/FW4UbQIa7l — Julie 🌸 (@_MadDreamer) April 16, 2018

© Radio France - Adèle Bossard

"J'ai beaucoup d'affection pour le Berry"

- François Hollande

C'est la troisième visite en Berry de François Hollande en peu de temps. En septembre, il était en tribune du stade Gaston Petit pour le match entre la Berrichonne de Châteauroux et le club de Quevilly-Rouen-Métropole qu'il supporte. Il a également fait une halte au restaurant L'Escale vendredi dernier, pour déjeuner pendant son trajet Paris-Tulle.

"Le Berry c'est la route pour la Corrèze, je m'y suis souvent arrêté et je tenais à revenir ici parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce territoire qui ressemble aussi beaucoup au Limousin, explique François Hollande. J'y viens aussi parce que j'ai beaucoup d'amis. _Je suis très sensible à la présence de la sénatrice Frédérique Gerbaud, à celle de mon ami Michel Sapin_. Toutes ces marques d'attention, c'est de considérer que ces territoires ruraux doivent être défendus, irrigués, doivent être pleinement des territoires de la République."

François Hollande, salué à son arrivée par la sénatrice Frédérique Gerbaud. © Radio France - Adèle Bossard

François Hollande a justement choisi le Berry pour la deuxième séance de dédicace de son ouvrage. La première était réservée à son fief de Tulle, où il a dédicacé son livre samedi dernier.