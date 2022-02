Plusieurs centaines de personnes rassemblées à Montreuil contre Eric Zemmour, "candidat de la division"

L'appel au rassemblement a été lancé quand on a appris que Montreuil servirait de décor à l'émission de BFMTV La France dans les yeux avec Eric Zemmour comme invité. Entre temps, le studio qui devait accueillir le tournage a fait savoir qu'il annulait la prestation, les valeurs et engagements de l'équipe de direction des Chaudronneries étant "en opposition totale avec les propos du polémiste d'extrême-droite". L'émission a finalement été enregistrée à Aubervilliers, mais la mairie de Montreuil a maintenu son appel.

Quelque 300 personnes se sont donc rassemblées, ce mercredi en fin de journée, au pied de l'hôtel de ville illuminé en bleu blanc rouge. L'actrice Ariane Ascaride, née à Marseille mais Montreuilloise d'adoption, a été la première à prendre la parole sur scène, dressant un parallèle entre les deux villes : "On appelait Marseille la porte de l'Orient. C'est ce qui fait sa richesse, les Italiens, les Maghrébins, les Grecs, les Arméniens, les Espagnols, les Africains ont toujours fait partie du paysage de mon enfance. Je n'ai jamais pu concevoir ma vie sans ces rencontres culturelles qui ont nourri mon regard sur le monde".

Des pancartes rappellent la condamnation d'Eric Zemmour pour provocation à la haine raciale © Radio France - Sarah Tuchscherer

Montreuil ville diverse

Montreuil, ville plurielle, faite de multiples nationalités et où l'on vit bien, c'est ce que de nombreux manifestants décrivent lorsqu'on les interroge sur les raisons de leur présence à cette manifestation. Né ici, comme le polémiste, Jacques est ému aux larmes quand il clame son amour pour sa ville : "Montreuil n'a rien à voir avec ce monsieur. J'aime cette ville, je ne veux pas qu'on la salisse. Je n'aime pas la division qu'il crée chez les gens en disant que certains sont du bon côté et d'autres non. Si j'ai eu la chance de naître ici, de quel droit je m'opposerais à ce que d'autres viennent ?"

"Il peut venir s'exprimer à Montreuil, concède Désiré, c'est la démocratie, mais il aura face à lui des gens qui viendront montrer leur mécontentement, de façon pacifique, comme ce soir". Président d'une association de quartier, il ne partage pas les valeurs portées par Eric Zemmour dans cette campagne présidentielle : "Il y a dans cette ville une tradition de solidarité sociale et culturelle, je ne pense pas que ce soit des choses auxquelles il est attaché".