2.000 personnes rassemblées place de la République à Paris contre la corruption des élus

Près de 2.000 personnes sont rassemblées ce dimanche après-midi place de la République à Paris selon Franceinfo. Une manifestation pacifique lancée avec le mot d'ordre #StopCorruption sur les réseaux sociaux et destinée à lutter contre la "corruption des élus" et la multiplication des affaires. En cette période pré-électorale, ils étaient nombreux venus avec pancartes et casseroles pour demander plus d'éthique dans la vie politique française.

Des centaines de personnes rassemblées place de la République à #Paris contre la corruption des élus pic.twitter.com/P8JOo30tlm — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) February 19, 2017

L'après-midi s'est poursuivi avec une assemblée générale et la prise de parole de membres de Nuit Debout sur la place de la République. Parmi les propositions évoquées, le renforcement du contrôle des élus ou l’inéligibilité à la moindre incartade.

Le rassemblement de ce dimanche place de la République à Paris. © Radio France - Aurore Jarnoux

D'autres rassemblements avaient lieu ce dimanche après-midi dans plusieurs villes de France comme ici à Orléans.