Une écrivaine saintongeaise, une maire affichant 26 ans de mandat, une universitaire rochelaise et un ancien président du festival d'Angoulême figurent dans la promotion du nouvel an de la Légion d'honneur. Tour d'horizon.

Plusieurs Charentaises et Charentais dans la promotion du nouvel an de la Légion d'honneur

Charente-Maritime, France

Marina Hands, Jeanne Balibar, Gilbert Montagné... 483 personnes, "illustres ou inconnues", figurent cette année dans la promotion du Nouvel An de l'Ordre national de la Légion d'honneur, publiée ce mercredi au Journal officiel. Et parmi ces heureux élus figurent plusieurs personnalités de Charente et Charente-Maritime. Nous en avons repéré quatre, dont trois femmes.

Parmi elles, l'écrivaine Madeleine Chapsal, 95 ans, installée désormais dans l'île de Ré où elle prépare son prochain roman (le 34e de sa carrière). Elle est promue commandeur.

Egalement distinguée, une élue locale, Ornella Tache , 66 ans, maire de la commune de Paillé près de Saint-Jean-d'Angély depuis 1995. Elle est élevée au rang de chevalier (le premier grade), tout comme à La Rochelle la géographe Virginie Duvat, professeure à l'université de La Rochelle et spécialiste du changement climatique.

En Charente, Dominique Brechoteau, 80 ans, est lui aussi élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Cet ancien professeur d'arts plastiques a présidé à plusieurs reprises l'association organisatrice du Festival international de la BD d'Angoulême. Il est notamment le fondateur du concours BD jeunesse, toujours en vigueur aujourd'hui.