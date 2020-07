Plusieurs dizaines de personnes réunies à Saint-Étienne contre le "remaniement de la honte"

Pour Mélanie il était essentiel d'être là : "c'est super important de défendre le peu de droit qui nous restent. Parce que là c'est clairement du foutage de gueule. Après tout ce qu'ils ont fait comme cirque comme quoi le droit des femmes c'était leur priorité, là ils nomment des violeurs au pouvoir c'est scandaleux". Et l'argument de la présomption d'innocence ne peut pas être avancé selon Laurie "quand on est dirigeant d'un pays ce n'est pas possible qu'il y ait des histoires comme ça qui traînent. Vraiment pas".

Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies sur les marches de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne à l'appel de Nous toutes pour protester contre la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Interieur alors qu'il fait l'objet d'une enquête pour viol. Le nouveau Garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti et Marlène Schiappa, désormais en charge de la citoyenneté sont également la cible de leurs critiques.

"Symboliquement c'est un gros pied de nez à la révolte des femmes, estime Agathe de Nous toutes, et puis cette histoire de Marlène Schiappa, personnellement, j'ai du mal à la digérer aussi parce que elle avait les violences sexistes et sexuelles dans sa ligne de mire depuis trois ans, elle a fait un Grenelle et à la fin du compte, on se rend compte qu'elle prend le poste de second au ministère de l'Intérieur où Gérald Darmanin est accusé de viol. C'est du foutage de gueule".

Au même moment plusieurs milliers de personnes défilaient à Paris avec ce même slogan de la "culture du viol en marche". Des rassemblements étaient également organisés à Lille, Bordeaux, Grenoble, Nantes, Metz et Nancy.