VIDÉO - Plusieurs élus de Debout la France démissionnent en Bretagne

L'annonce de l'alliance entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen créé des remous au sein du parti "Debout la France". En Bretagne, certains se sentent trahis et claquent la porte du mouvement. Mais ils hésitent encore pour qui voter au second tour de la présidentielle.

Le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen provoque la colère de nombreux militants et élus du parti "Debout la France". Nicolas Le Caroff démissionne et renonce à une candidature aux législatives dans la circonscription de Guingamp. "J'ai beaucoup d'amertume. Dupont-Aignan a franchi la ligne rouge. Il y a 10 jours, il expliquait ne pas être xénophobe, ne pas être raciste et qu'il n'avait rien à voir avec le Front national. Et là, il rejoint Marine Le Pen", se désole Nicolas Le Caroff.

Un ralliement incohérent selon ces militants déçus

On s'est battu 10 ans pour expliquer aux français que nous n'étions pas comme le Front national. Là il a signé l'acte de décès de notre mouvement. Je ne serai pas candidat aux législatives sous l'étiquette Debout la France" - Nicolas Le Caroff

Nicolas Le Caroff, ex-candidat aux législatives : "Nicolas Dupont-Aignan est devenu l'homme du système et de l'extrême"

"C'est plus que de la colère, je me sens trahi après 14 ans d'amitié avec Nicolas Dupont-Aignan", tranche Alain Kerhervé, l'une des figures du mouvement en Bretagne et dans l'opposition au conseil municipal de Quimperlé. Lui aussi rend sa carte de militant. Il a publié une tribune où il fait part de sa déception.

C'est une trahison de tous les militants de Debout la France. La suite se fera sans moi" - Alain Kerhervé

"Il y a beaucoup de choses qui s'écroulent en trois minutes de télévision", conclut Alain Kerhervé, en référence à l'annonce de Nicolas Dupont-Aignan au journal télévisé de France 2.

Ce soir, j'ai fait un choix pour l'intérêt supérieur de la Nation et j'appelle les patriotes à en finir avec 30 ans de démission. @France2tv pic.twitter.com/3DOJsHmNaC — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) April 28, 2017

Que faire au second tour ? Vote blanc, abstention ou un bulletin Macron ?

Le second tour de la présidentielle approche. Dimanche 7 mai, que feront les 4,7 % d'électeurs français qui ont voté Nicolas Dupont-Aignan au premier tour ? Alain Kerhevé adopte une ligne assez semblable à celle de Jean-Luc Mélenchon. Il n'appelle pas clairement à voter Macron, mais il demande à faire barrage à Marine Le Pen.