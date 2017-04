Plusieurs villages drômois se rebellent contre l'intercommunalité

Une vingtaine de maires drômois viennent de lancer une pétition contre l'intercommunalité, un processus imposé par l'État, qui vide selon eux les communes de leurs compétences et qui menace même l'existence, à terme, des communes rurales.

La pétition s'intitule "Sauvons les communes rurales". Elle est lancée ce week-end par une vingtaine de maires drômois, réunis à Saint-Jalle, dans le sud-Drôme. Ces maires ne veulent plus des intercommunalités imposées par l'État. Ils sont pour des coopérations, mais les lois de 2010 et 2014 obligent chaque commune à rejoindre une intercommunalité, et donc à céder des compétences importantes.

"L'intercommunalité éloigne les électeurs de ceux qui prennent les décisions" Bruno Durieux Partager le son sur : Copier

Bientôt la fin des communes rurales ?

Parmi les maires à l'origine de cette pétition, on retrouve par exemple Hervé Mariton, député-maire de Crest, ou Bruno Durieux, maire de Grignan. Pour ce dernier, les villages n'auront bientôt plus de raisons d'exister. "L'action économique et l'action sociale font maintenant partie des compétences de l'intercommunalité, bientôt ce sera la gestion des déchets ménagers et la gestion de l'eau. L'urbanisme est en état de sursis lui aussi. Ceci crée des difficultés. Cela éloigne les électeurs et les habitants de ceux qui prennent les décisions localement. Pour moi, l'intercommunalité a un objectif clair, celui de supprimer les communes rurales. Nous pensons que c'est une erreur," explique Bruno Durieux. La pétition sera en ligne sur le site change.org à partir de lundi.