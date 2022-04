Présidentielle: 500 personnes mobilisées contre l'extrême droite à Poitiers

"La jeunesse emmerde le Front National" scande en chœur les jeunes en tête du cortège samedi 16 avril. A une semaine du second tour de la présidentielle, 500 personnes se sont mobilisées dans les rues du centre-ville de Poitiers pour crier leur mécontentement et leur colère face à l'arrivée au second tour de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National. "Je ne peux pas voter, alors, pour ne pas me sentir impuissante, je manifeste" explique Nina, du haut de ses 16 ans. Avant les urnes, la gauche se fait entendre dans la rue pour cet étudiant insoumis "Je ne voterai pas Macron par conviction dimanche prochain, mais pour éviter le pire, tant qu'il est encore temps".

"J'ai le choix entre la peste et le choléra"

"Ni Macron, Ni le Pen" martèlent les manifestants antifascistes avec d'autres slogans hostiles. Mais le défilé s'est déroulé sans heurts. Françoise,77 ans, se retrouve aussi face à un dilemme: "J'ai le choix entre la peste et le choléra, c'est pas facile" Cette retraitée promet de se battre, entre autres pour les générations futures, jusqu'aux législatives. C'est pour cela, que les représentants locaux du PS, de l'Union Populaire, d'Europe Ecologie Les Verts se sont mobilisés, pour convaincre les derniers indécis.

Défendre la démocratie

L’heure n’est plus au choix d’un programme mais à la défense de la démocratie et de l’État de droit selon Cheikh Diaby, le représentant de SOS Racisme dans la Vienne "Ce qu'on craint c'est une démobilisation, et le discours de certains qui nous disent : Marine Le Pen on n'a jamais essayé. On n'essaie pas le fascisme. On a besoin d'un pays apaisé !". Thierry Millet, porte-parole du collectif poitevin DNSI (D'ailleurs nous sommes d'ici), appelle d'ailleurs à un nouveau rassemblement samedi 23 avril prochain.

Des slogans anti-macron émergent devant la Mairie de Poitiers. © Radio France - Sarah D'hers

A Niort, 120 personnes se sont mobilisées samedi 16 avril contre l'extrême droite, à côté des rassemblements qui ont eu lieu dans toute la France. Des manifestations que la candidate du Rassemblement national a jugé hier "antidémocrates" lors d'un déplacement à Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loir.