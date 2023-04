Poitiers : environ 200 personnes dans la rue après la validation de la réforme des retraites

L'annonce du Conseil constitutionnel était attendue depuis plusieurs semaines . L'intersyndicale de la Vienne avait donc donné rendez-vous à ses membres ce vendredi 14 avril à 17h devant la mairie de Poitiers. Au total, 130 actions ont ainsi été organisées dans le pays .

ⓘ Publicité

L'intersyndicale de la Vienne le 14 avril à Poitiers. © Radio France - Fanny Bouvard

Un cortège se met en route

A 18h, au moment où l'annonce tombe sur les téléphones, environ 200 personnes sont rassemblées devant l'hôtel de ville, à quelques centaines de mètres d'une préfecture protégée par une compagnie de CRS. Pas de réaction immédiate. L'intersyndicale se regroupe rapidement avant de prendre la parole. "Retrouvons-nous dans les jours qui viennent pour continuer la lutte, aller jusqu'au retrait du texte", lance au mégaphone Julie Hémon, secrétaire départemental de la CGT. Mais dans la foule, tous ne veulent pas attendre. La manifestation se met alors en marche dans les rues du centre-ville, puis descend vers le boulevard du Grand Cerf.

Sous la passerelle Léon Blum, les manifestants reculant face à des gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre. © Radio France - Fanny Bouvard

À lire aussi Réforme des retraites : un commissariat incendié à Rennes, des manifestations dans de nombreuses villes

Au moins un jet de projectile, lacrymo en réponse

Dans la manifestation, on croise pas mal d'aînés, des syndicalistes et, derrière la banderole en tête de cortège, quelques manifestants plus jeunes et pour certains masqués. Du haut de la passerelle Léon Blum, au-dessus de la manifestation, une banderole est déployée et très rapidement arrachée par un passant. Quelques personnes courent alors récupérer la banderole, tombée près des policiers. Notre reporter constate un jet projectile en leur direction, un bris de glace. Puis les policiers en civil ripostent avec des gaz lacrymogènes. Les manifestants font alors demi-tour, direction la mairie, où ils se dispersent vers 19h30.

Manifestation spontanée dans les rues de Poitiers après l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel. © Radio France - Fanny Bouvard

Selon la police, un agent a été blessé par un jet de projectile et transporté au CHU pour examen.