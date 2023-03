Poitiers : le collectif contre les tablettes en maternelle se voit opposer une fin de non-recevoir

Le dialogue a tourné court. Après un première échange avec les élus concernés, des représentants du collectif poitevin contre les tablettes en maternelle ont été invités à rencontrer le 2 mars dernier les responsables du comité de pilotage qui réunit depuis 2012 les acteurs de l'éducation nationale et la mairie de Poitiers, notamment autour de la question des équipements dans les écoles.

Lors de cet entretien, devant l'adjoint du DASEN (ex-inspecteur d'académie), des membres de la direction numérique de l'académie de Poitiers mais aussi des élus de la municipalité, le collectif s'est entendu répondre qu'il n'y aurait pas de retour en arrière et que le déploiement des tablettes se poursuivrait.

"Déni de démocratie"

Séverine Denieul, parent d'élève à l'école maternelle des Minimes, parle carrément de "déni de démocratie". "Nous avons eu le sentiment d'être méprisés. Ni plus, ni moins. On nous affirme que les tablettes en maternelle offrent une plus-value pour l’apprentissage des enfants. Laquelle, demande-t-on ? Réponse : par exemple, les enfants peuvent enregistrer leur voix et l’écouter... Ne peuvent-ils pas le faire tout simplement avec un magnétophone classique ? Par ailleurs, le comité n’est pas capable de citer une seule étude prouvant ses dires".

"Nous n'avons pas été écoutés. En tant que professionnelle qui voit arriver tous les jours de très jeunes enfants en difficulté de langage, de développement moteur en lien direct avec une surexposition aux écrans, c'est choquant" abonde Mélanie Rouiller, présidente des psychomotriciennes de la Vienne.

La députée écologiste Lisa Belluco plutôt d'accord avec le collectif

Le collectif entend poursuivre son combat contre les écrans à l'école pour les enfants de 2 à 5 ans. Le mouvement a reçu récemment le soutien de la députée écologiste de la Vienne Lisa Belluco sur le plateau de France 3 . L'élue (pourtant proche de la maire de Poitiers) a estimé qu'il ne devrait pas y avoir de tablettes en maternelle : "De 2 à 5 ans, on conseille d'en faire le moins possible. Evitons de faire ça à l'école [...] j'ai déjà rencontré le DASEN qui est complètement fermé sur le sujet, j'en veux vraiment au rectorat, au DASEN et plus haut au ministère qui lancent ce type de politique éducative alors qu'on sait très bien qu'avant cinq ans, il est fortement déconseillé de passer du temps sur les écrans".

Certains vont même plus loin : la députée LFI de Seine-et-Marne Ersilia Soudais a déposé un le 1er mars dernier à l'assemblée un amendement pour proscrire les tablettes dans les crèches, les maternelles et les écoles primaires. Amendement rejeté. Preuve que le débat agite la classe politique.

Deux conférences à Poitiers pour expliquer comment gérer les écrans en famille

Pour se faire une opinion et aller plus loin dans la réflexion, deux conférences sont organisées en cette fin mars à Poitiers sur la question.

Ce mardi 21 mars à 18h30 : conférence de la pédiatre Anne-Lise Ducanda à l'Espace Mendès-France sur le thème de la surexposition des tout-petits aux écrans

Mercredi 29 mars à 18h : venue d'Yves Marry et intervention autour de son livre, La guerre de l'attention , à la librairie Gibert-Joseph de Poitiers