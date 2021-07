Poitiers : Léonore Moncond'huy invitée France Bleu Poitou pour sa première année de mandat

Un an après son élection à la mairie de Poitiers, Léonore Moncond'huy est l'invitée exceptionnelle de France Bleu Poitou, ce vendredi de 8 heures à 8 heures trente. Elle dressera le bilan de ces douze premiers mois et répondra aux questions des auditeurs.

C'est le 3 juillet 2020 que l'écologiste Léonore Moncond'huy est élue maire de Poitiers par le conseil municipal. Six jours plus tôt, et à la surprise générale, sa liste Poitiers Collectif inversait la tendance du premier tour et arrivait en tête, balayant le maire sortant Alain Claeys, qui reconnait sa défaite dès 18 heures 50, bien avant le 20 heures réglementaire des soirées électorales.

Invitée exceptionnelle de France Bleu Poitou

Un an plus tard l'heure est donc au premier bilan et les avis sont partagés. L'opposition dénonce un manque de concertation, à l'inverse de la présidente de l'agglomération, alliée de Léonore Moncond'huy. L'ancien maire refuse de s'exprimer à notre micro, mais les poitevins disent voir le changement. Et elle? Quel bilan tire la nouvelle maire de Poitiers de cette année? Comment a t elle vécu sa prise de fonction et la découverte des arcanes du pouvoir local? Quels sont les projets qui lui tiennent à cœur pour la suite de son mandat? Autant de questions auxquelles Léonore Moncond'huy vient répondre dans les studios de France Bleu Poitou ce vendredi de 8 heures à 8 heures trente.

Les auditeurs pourront eux aussi l'interroger au 05 49 60 20 20