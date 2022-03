Poitiers : les Jeunes avec Macron lancent leur campagne pour l'élection présidentielle

Victor Mallet et Cléo Bignet ont passé leur matinée, à distribuer des tracts pour convaincre les Poitevins de voter pour Emmanuel Macron.

À 35 jours du premier tour de l'élection présidentielle, il reste peu de temps aux militants de la République en Marche pour faire campagne. Le président de la République a officialisé sa candidature pour un deuxième mandat, ce jeudi seulement, retardé par la crise en Ukraine. Pour les Jeunes avec Macron, il faut donc être très efficaces, comme l'explique Cléo Bignet, une des militantes qui distribue des tracts sur le marché de Poitiers : "Ça va être hyper sportif, il va falloir aller au charbon tous les jours. S'il faut ce sera sur les réseaux sociaux, ça sera au marché, il faudra être partout". Ce samedi matin, ils étaient cinq à aborder les Poitevins pour leur donner la profession de foi du président sortant avec deux mots-clés inscrit en gros : "Avec Vous".

Pour l'instant, ni le slogan, ni le programme d'Emmanuel Macron n'ont été dévoilés mais cela n'inquiète pas Victor Mallet, responsable mobilisation des Jeunes avec Macron à Poitiers. "On va avoir un merveilleux programme qui va bientôt sortir, assure-t-il. À nous, dans ce laps de temps très court avant le premier tour, de réussir à suffisamment mobiliser pour avoir le candidat le plus légitime possible."

Cléo est, elle aussi, confiante, alors que le président sortant est pour l'instant en tête dans les intentions de vote pour le premier tour. "29 % dans les intentions de vote, c'est quand même un beau score, se réjouit-elle. Tout peut encore se passer dans les derniers jours, on ne sait pas qu'il peut se passer, donc il faut continuer à travailler. Nous on va tout faire pour qu'il soit au second tour et réélu président de la République."

Une campagne qui démarre enfin pour tous les candidats

On sent tout de même le soulagement chez elle, que son candidat soit enfin déclaré : "Il y a peut-être deux-trois semaines, on avait eu des remarques de gens un peu déçus qu'on n'ait pas encore de candidats. Là je viens de croiser quelques personnes qui m'ont dit qu'ils étaient très heureux qu'il se présente enfin".

Alors que cette campagne donnait encore l'impression de n'avoir pas vraiment démarré, le coup d'envoi est enfin vraiment lancé. Ce samedi matin, des militants du parti communiste, d'Europe Écologie les Verts ainsi que du parti socialiste, étaient également sur la place du marché pour distribuer des tracts pour leur candidat.

Du côté des soutiens d'Anne Hidalgo, on a aussi l'impression que la campagne a pris un tournant. "Dans l'opinion public, c'était très compliqué de savoir où se positionner, qui était candidat, qui ne l'était pas, raconte Éric Ducros, le secrétaire fédéral à la communication du parti socialiste en Vienne. Maintenant, les candidats sont en piste, donc à nous d'y aller. On va y aller vaille-que-vaille, pour qu'Anne Hidalgo soit au second tour."