A Poitiers, les Jeunes avec Macron suivent le débat depuis un bar de la ville

A Poitiers, les Jeunes avec Macron s'étaient donné rendez-vous dans un bar du centre-ville pour suivre le débat télévisé de l'entre deux-tours. Drapeaux bleu-blanc-rouge ou européens sur les tables, affichettes "Macron président !" sur les murs, Anaïs et les premiers arrivés se sont chargés de redécorer la salle du premier étage de l'Est-Ouest, un bar de Poitiers.

Dans ce bar de Poitiers, les jeunes avec macron ont redécoré la salle avec des affichettes à l'effigie de leur candidat © Radio France - Isabelle Rivière

21 heures, ce mercredi soir 4 mai 2017... chut ! Silence dans la salle, le débat s'ouvre sur grand écran. C'est Marine Le Pen qui ouvre la joute avec une première attaque frontale. "Monsieur Macron, vous êtes le candidat de..., et de..., et de..." Dans la salle, des "ben, tiens !", des "allez", des "bing" ponctuent sa litanie comme si les jeunes Mmacronistes s'attendaient à ces "clichés" déjà proférés contre leur candidat au cours de la campagne.

Le ton de la candidate du Front National est agressif.

"Elle n'arrête pas d'attaquer. Elle ne fait que ça, et ne parle pas de son programme. J'espère que les spectateurs le verront." s'inquiète Florian, jeune Poitevin en marche.

A côté de lui, Edouard s'inquiète pour son candidat :

"C'est bien. Il est concentré. Il est posé. Il développe son programme. Mais il faudrait qu'il soit un peu plus offensif je pense. "

Dans la salle, soupirs de désespérances à chaque pique lancée par Marine Le Pen. Chaque parade d'Emmanuel Macron en revanche est soulignée par des applaudissements. Des cris d'encouragements.

Plus offensif ? Edouard sera servi. De l'avis de tous les observateurs, ce débat a été violent. Les deux candidats ne se sont pas fait de cadeaux, mais c'est Emmanuel Macron qui tire son épingle du jeu car entre les attaques et les ripostes, il trouve le moyen de développer son programme.

Sacha Houlié, Poitevin, membre du bureau national du mouvement En Marche!, résume le débat en une phrase :

"Marine le Pen parle de Macron et Macron parle de la France."

Dans le bar réservé par les jeunes marcheurs, beaucoup ont un oeil rivé sur l'écran géant et l'autre sur leurs téléphones portables. Antoine par exemple a reçu plusieurs sms depuis le début du débat :

"Je reçois même des messages d'amis "insoumis", qui ont voté pour Mélenchon au premier tour et qui voulaient s'abstenir mais qui me disent qu'ils ne peuvent pas laisser passer une telle agressivité (sous-entendu de Marine Le Pen). Du coup, certains me disent qu'ils pourraient se mettre en marche. Je trouve ça plutôt positif."