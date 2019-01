Pôle Emploi remplit-il correctement sa mission ? Un député vosgien enquête

Vosges, France

Pôle Emploi, son fonctionnement et ses éventuels dysfonctionnements : c'est l'objet d'une mission d'information menée par le député des Vosges Stéphane Viry, membre de la commission des Affaires sociales.

L'élu LR a proposé cet audit qu'il conduit seul. Après avoir rencontré le directeur général de Pôle Emploi, il reçoit jeudi 24 janvier les syndicats de Pôle Emploi à l'Assemblée nationale. "Le marché de l'emploi pose difficulté dans notre pays, avec un taux de chômage qui reste structurellement élevé, avec un certain nombre de griefs de demandeurs d'emplois sur le fonctionnement du service public de l'emploi", explique Stéphane Viry. "Est-ce que les missions assignées à Pôle Emploi depuis sa création sont remplies ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?"

Au-delà d'un bilan, l'objet est de regarder les perspectives en termes de moyens budgétaires et humains dévolus à ce service public essentiel à notre vie collective" - Stéphane Viry, député des Vosges

Stéphane Viry, député LR des Vosges, est l'instigateur de cette mission d'information © Maxppp - Thomas Padilla

800 postes équivalent temps plein vont être supprimés cette année à Pôle Emploi au niveau national, dont une cinquantaine dans la région Grand Est qui compte 3 900 agents. "Ça veut dire plus de travail pour les agents", souligne Ludovic Louis, délégué syndical SNU FSU Pôle Emploi Grand Est. "A l'heure actuelle, on est déjà largement au-dessus des tailles de personnes à suivre dans chaque portefeuille. Quasiment tous les portefeuilles sont au double de ce qu'ils devraient être. Demain, avec moins de personnel, ce sera encore plus difficile de suivre, accompagner, indemniser et aider à retrouver rapidement un emploi aux demandeurs !"

"Je n'ai aucun préjugé sur ce qui pourra résulter de ma mission", indique Stéphane Viry qui doit aussi rencontrer personnels de Pôle Emploi, représentants de demandeurs d'emploi ou encore sous-traitants de Pôle Emploi. Les conclusions du député sont attendues fin février.