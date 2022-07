Polémique à l'Assemblée : un député alsacien traité d'agent allemand par un élu RN

Une polémique a éclaté à l'Assemblée nationale ce jeudi. Un député alsacien Charles Sitzenstuhl a été traité d"ambassadeur du Bundestag" le Parlement allemand par un élu du Rassemblement national.

Une insulte à l'Alsace

Cela s'est produit lors de débats sur la présidence française de l'Union européenne. L'élu Renaissance a déploré une insulte à l'Alsace à l'histoire douloureuse "je suis un député de l'Assemblée nationale, de nationalité française, pas un représentant du Bundestag".

"Les clichés sur l'Alsace sont tenaces. Je crois que c'est très insultant pour les deux millions d'Alsaciens, pour la mémoire de notre région qui a une histoire difficile avec l'Allemagne", a réagit Charles Sitzenstuhl sur France Bleu Alsace "cela vient en plus d'un élu jeune! On aurait pu se dire que ces clichés germanophobes avaient disparu, on est maintenant plus de 80 ans après la libération, on peut considérer que l'Alsace est une région française à part entière."

Sa collègue et ex-ministre Brigitte Klinkert a apporté son soutien à Charles Sitzenstuhl "toujours la même extrême droite rance, alsaçophobe et europhobe" a-t-elle écrit sur son compte Twitter après l'incident.