Polémique après l'appel de la présidente de l'université de Nantes à "faire barrage à l'extrême droite"

La présidente de l'université de Nantes a envoyé un mail mercredi à tous les étudiants et au personnel pour leur demander de ne pas voter pour Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle. Une prise de position qui fait polémique.

Au sein même de l'université de Nantes, le courriel de la présidente n'a pas laissé indifférent le syndicat Force ouvrière ente. Carine Bernault les appelle "solennellement (...) à faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national" lors du second tour de l'élection présidentielle le 24 avril prochain. La présidente de l'université reconnait l'aspect "inhabituel" de son message mais elle le considère comme "indispensable au regard des enjeux attachés à ce vote". Carine Bernault se dit "profondément attachée aux valeurs démocratiques , à la liberté d'expression et au respect des différences".

Réactions en chaîne à droite et à l'extrême-droite

La sénatrice LR de Loire-Atlantique, Laurence Garnier, désapprouve la méthode utilisée par Carine Bernault. Elle lui reproche d'avoir utilisé les fichiers étudiants "à des fins électorales". Le président du Rassemblement national a lui aussi réagi sur son compte Twitter, Jordan Bardella estime que l'appel de la présidente de l'université est une "faute lourde".

Des proches d'Eric Zemmour on également critiqué ce jeudi la prise de position de Carine Bernault. Son porte-parole, l'ancien conseiller régional LR des Pays de la Loire Sébastien Pilard demande sur Twitter l'exclusion de la présidente de l'université. Sur ce même réseau social, le député européen Gilbert Collard s'emporte et parle de "putasserie du racolage politique".

Au sein même de l'université de Nantes, le courriel de la présidente n'a pas laissé indifférent le syndicat Force ouvrière qui lui a adressé une lettre ouverte : "vous ne respectez pas la neutralité inhérente à votre fonction" écrit notamment le représentant de FO sur le campus René Richard.