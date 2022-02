Polémique autour d'anciens propos tenus par le directeur de cabinet adjoint de Michaël Delafosse

Y a t-il un souci avec le monsieur sécurité de la ville de Montpellier ? François Villette, directeur de cabinet adjoint de Michaël Delafosse, est aujourd'hui pointé du doigt pour des dérapages sur les réseaux sociaux. Des dérapages anciens, aujourd'hui effacés, mais qui ont poussé l'opposition municipale à demander des comptes au maire.

"Ça me donne envie de sortir mon revolver."

C'est le sulfureux Rémi Gaillard qui a déterré ce post Facebook remontant à juin 2020, pendant la campagne du second tour des municipales, où François Villette s'en prend directement à l'humoriste : "On peut critiquer le maire, dit-il. C'est le jeu démocratique, mais entendre le clown Rémi Gaillard remettre en cause la probité de Michaël Delafosse, ça me donne envie de sortir mon révolver."

"C'est une référence historique" explique aujourd'hui Michaël Delafosse, une référence à une phrase prononcée par le chef des Jeunesses hitlériennes, lui même l'ayant empruntée à une pièce de théâtre : "Quand j'entends le mot culture, j'ôte le cran de sureté de mon Browning." Encore faut-il avoir la référence, encore faut-il aussi en comprendre le sens quand c'est Rémi Gaillard qui est visé.

François Villette dénonce les menaces de mort dont il fait l'objet avec sa famille

Clotilde Ollier, élue d'opposition, a interpellé le maire en conseil municipal la semaine dernière, en vain. Ce dernier a fini par couper son micro. François Villette n'a pas souhaité non plus s'expliquer. Il dénonce en revanche les menaces de mort dont il est l'objet depuis la vidéo mise en ligne par Rémi Gaillard relatant ce qui s'est passé au conseil municipal.

Le groupe "Nous Sommes" s'interroge aussi sur la promesse de transparence, d'apaisement et d'exemplarité de la vie publique prônée par le maire : "Les menaces de mort ont-elles une place dans la vie publique montpelliéraine ? Depuis un an et demi, François Villette incarne à la perfection la posture sécuritaire voulu par le maire : coups de com, et coups de menton, polémiques et stigmatisations sans aucun résultat concret sur la tranquillité de la ville"

"La délinquance a baissé de 40 % dans le centre-ville de Montpellier depuis l'arrivée de M. Villette."

Le maire réplique par des données chiffrées issues du bilan de la délinquance de 2021. Des données qui devraient être rendues publiques prochainement par le préfet : "Les faits de la délinquance ont baissé de 40 % dans le centre-ville et de 21% à l'échelle de la ville. Aujourd'hui, il n'y a plus de mineur isolé dans les hôtels du département. Nous avons obtenu 50 policiers supplémentaires, 20 sont arrivés, 30 arriveront l'an prochain. Sans compter la police des transports avec 30 policiers. Et nous avons déjà trois commissariats mobiles à Gambetta et à la Comédie. Dans quatre ans, il y en aura sept. La sécurité s'est améliorée à Montpellier."

"Il n'y a pas de sujet avec Villette."

Le Canard Enchaîné s'était déjà offusqué en aout 2021 de tweets douteux du chef de la sécurité de la ville. En 2018, lorsque l'Algérie avait raté sa qualification pour la coupe du monde de football, François Villette avait tweeté : "Une excellente nouvelle pour les forces de l'ordre, les abribus, le mobilier urbain et vos voitures." Des tweets supprimés depuis, mais précieusement conservés par les détracteurs du maire.

Pour Michaël Delafosse, "il n'y a pas de sujet avec Villette". Il rappelle que François Villette a dénoncé des élus corrompus dans le Var, où il était directeur général des services avant d'arriver à Montpellier, des faits d'armes qui suffisent à ses yeux à lui donner une probité irréprochable. Et tant pis pour les dérapages.