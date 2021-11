Polémique autour d'un documentaire sur la ville de Beaucaire

Polémique autour de la diffusion du documentaire "Beaucaire ville française" ce lundi soir sur France 3 Occitanie. La municipalité de Beaucaire a adressé une plainte au CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, en dénonçant un "documentaire militant, un outil de propagande politique partial et à sens unique". Le maire Rassemblement national Julien Sanchez déplore notamment de ne pas avoir été interrogé et demande au CSA des sanctions contre France 3 : "La moindre des choses, lorsqu'on est journaliste, c'est de respecter le contradictoire et quand on attaque une personne pendant 52 minutes de lui laisser la possibilité de répondre, ce qui n'a pas été fait. On peut critiquer ma politique, on peut ne pas être d'accord avec les décisions que je prends pour Beaucaire mais on doit au moins laisser la parole à la personne qu'on attaque sinon ce n'est pas de la démocratie c'est de la propagande".

Ce film ne se voulait pas polémique assure Fabrice Valéry, délégué aux antennes et contenus de France 3 Occitanie, qui assume totalement sa diffusion : "Ce documentaire n'a pas été fait dans une volonté de polémiquer et il (Julien Sanchez NDLR) a été sollicité, on lui a demandé d'intervenir dans ce film et il n'a pas donné suite. Mais c'était dans une volonté explicative, contextuelle, de comprendre les raisons de son accession à la mairie et d'essayer de voir comment, au fil des ans, sa politique s'est mise en place et surtout comment les habitants le ressentent. On entend des paroles des deux côtés, d'opposants et de partisans de monsieur Sanchez".

Le documentaire "Beaucaire ville française" est diffusé ce lundi soir à 22h55 sur France 3 Occitanie.