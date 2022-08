Polémique autour du suppléant du député RN de Dordogne : "il ne me représentera plus" déclare Serge Muller

Le député d'extrême droite du Bergeracois, Serge Muller ne parle plus d'erreur de jeunesse quand il parle du comportement de son suppléant Lucas Broucq qui est venu perturber un rassemblement de réfugiés ukrainiens le 24 août dernier à Bergerac. L'élu du Rassemblement National reconnait avoir été conseillé par son parti pour "trouver les bons mots et pour rédiger". Le député estime avoir commis "une maladresse" dans sa première réaction. Aujourd'hui, Serge Muller estime qu'il est "impossible de soutenir quoi que soit [...] Lucas a fait une grave erreur et je le condamne fermement [...] je me désolidarise et c'est sa bêtise, pas la mienne". Malgré tout, si Serge Muller ne parle plus d'erreur de jeunesse, il considère que pour être en politique "il faut une certaine maturité [...] et avoir une vision et du recul sur ce que l'on dit et sur ce que l'on fait".

Interview de Serge Muller, député RN du Bergeracois sur France Bleu Périgord Copier

Un suppléant qui ne le remplacera plus

Le député de la 2e circonscription de la Dordogne déclare que Lucas Broucq ne le représentera plus en cas d'absence "Comme je l'ai dit, je me désolidarise. Lucas c'est Lucas, Serge Muller c'est Serge Muller". Selon Serge Muller, Lucas Broucq restera suppléant car il ne peut pas démissionner "il n'a pas de statut juridiquement" déclare le député.