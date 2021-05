Polémique chez LR : "Un psychodrame qu'on aurait pu éviter" regrette le porte-parole du parti en Haute-Garonne

Menacés d'une crise potentiellement fatale, Les Républicains ont serré les rangs mardi, maintenant finalement leur "soutien" à Renaud Muselier pour les régionales en Paca en échange de l'assurance qu'il n'y aurait "aucun accord avec LREM" malgré le retrait annoncé de la liste macroniste. Que retenir de cet épisode qui a secoué la droite française ? Pierre Esplugas, le porte-parole des Républicains en Haute-Garonne, est l'invité ce mercredi de France Bleu Occitanie.

Pourquoi est-ce tabou de pactiser avec le parti du président de la République ?

La question n'est pas tant celle du tabou. Je pense que depuis samedi dernier on est en présence d'un psychodrame qu'on aurait pu s'éviter. Et on aurait pu l'éviter en réglant la question des investitures de la composition de la liste [en Paca] dans un autre délai que celui d'aujourd'hui qui est trop proche du scrutin.

Se confronter à cette question moins de deux mois avant l'élection ne permet pas de régler les choses dans la sérénité. Et ce que je dis là vaut aussi pour la région Occitanie. Je considère qu'Aurélien Pradié a été investi trop tardivement pour le compte des LR. Dans une région qui compte 13 départements, il faut le temps de battre la campagne, et le faire deux à trois mois seulement avant l'élection, ça ne va pas.

Sur le fond, je considère qu'il appartient surtout à la tête de liste locale de décider ce qu'elle doit faire pour gagner une élection que ce soit Aurélien Pradié en Occitanie ou Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Chez les LR, on peut donc être localement opportuniste à l'image de Jean-Luc Moudenc qui a été élu à Toulouse avec le soutien d'En Marche ?

Oui, tout à fait. Pour répondre à votre première question : "Est-ce que c'est tabou ?" Et bien la réponse est non. Je suis moi-même adjoint au maire de Toulouse et conseiller métropolitain et je travaille tous les jours avec des gens de la République En Marche en bonne intelligence quand nous partageons les même valeurs au niveau local même si nous avons des sensibilités différentes sur le plan national.

Est-ce que cela brouille le message pour vos électeurs ?

Il faut surtout prendre en compte la diversité de sensibilité des électeurs Républicains. Il n'y a pas un électeur Républicain. Il y a des gens qui considèrent qu'on doit se centrer sur notre famille politique et ne pas déborder au-delà de ses bases et puis il y en a d'autres qui considèrent qu'on ne gagnera pas une élection si on ne dépasse pas le cadre de sa base, d'où, effectivement, des alliances possibles.

En cas d'alliance avec LREM, votre parti ferait-il le jeu du Rassemblement National ?

Je sais bien que c'est la thèse de ceux qui s'y opposent. Certains dans mon parti considèrent, en effet, que c'est un piège tendu par le président Macron. Mais, je le répète, si on reste centré sur le noyau dur des électeurs Républicains, ça va être difficile de gagner une élection.

Le RN peut-il gagner une partie de vos électeurs déboussolés ?

C'est le risque, clairement. Mais il appartient à chacune des têtes de listes d'être campée sur ses valeurs et de faire campagne sans trop se préoccuper des autres.