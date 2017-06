EXCLU - Une candidate de la République en Marche se défend de toute condamnation pour falsification de diplôme

Mise en cause après un article de la Voix du Nord, Houmria Berrada, candidate de la République en Marche dans la 2e circonscription du Nord, prend la parole sur France Bleu Nord. Elle dément les accusations dont elle fait l'objet, et dénonce une "machination".

A dix jours du premier tour des élections législatives, c'est une polémique dont la République en Marche se serait bien passé. Dans la 2e circonscription du Nord, qui comprend une partie de Lille, Villeneuve d'Ascq et Mons en Baroeul, notamment, la candidate du parti d'Emmanuel Macron, Houmria Berrada, est soupçonnée d'avoir, par le passé, falsifié un diplôme de droit, pour entrer à l'école d'avocats de Lille. Elle aurait ensuite été condamnée, en 2011, pour faux et usage de faux.

L'affaire est révélée par la Voix du Nord, témoignages et documents à l'appui, mais la candidate dément. Elle s'exprime pour la première fois sur cette affaire, sur France Bleu Nord. "Je n'ai jamais été prévenue devant un tribunal correctionnel", explique-t-elle. "Je suis allée aujourd'hui consulter mon casier judiciaire B2 au palais de justice, il est écrit "néant". Est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais été condamnée ? En tout cas, je n'ai jamais reçu de notification. Pour moi, cette condamnation, c'est du vent. Si j'ai quitté l'école d'avocats, c'est pour des raisons personnelles".

Je dénonce une machination

Houmria Berrada affirme avoir contacté un avocat, pour essayer de comprendre toute cette affaire. Elle se réserve le droit de porter plainte ; "Est-ce que c'est une cabale politique et médiatique ? Je le pense profondément. Je dénonce une machination". La jeune femme de 34 ans sait que les candidats de la République en Marche "sont attendus au tournant, notamment car ils portent la loi sur la moralisation de la vie publique". Elle poursuit : "mais j'aimerais que la même énergie soit mise pour chercher la petite bête pour chacun des candidats".

Madame Berrada doit se retirer

Mais pour ses opposants dans la 2e circonscription du Nord, l'affaire est entendue. Florence Bariseau, candidate LR/UDI, estime qu'Houmria Berrada "un, n'aurait pas dû se présenter, et deux, devrait se retirer maintenant". Le suppléant d'Houmria Berrada, Christian Carnois, s'est mis en retrait de la campagne, mais elle, compte bien continuer : "j'ai envie de me battre. Je veux prouver que, au cœur de ce tourbillon médiatique, je suis capable de tenir debout. Ca signifie que je pourrais aussi être solide au niveau de l'Assemblée nationale", conclue la candidate. Impossible de savoir si la République en Marche a pris une décision sur son cas. Les instances nationales et départementales de la République en Marche n'ont pas donné suite à nos demandes.

Liste des candidats dans la 2e circonscription du Nord :

Sébastien De Gouy (MEI)

Pascale Rougée (LO)

Hélène Hardy (EELV)

Elies Ben Helal (UPR)

Florence Bariseau (LR/UDI)

Ugo Bernalicis (INS)

Tania Gandrot (PROG)

Romain Leclercq (PCF-FG)

Arnaud Beils (SEP)

Véronique Descamps (FN)

Mohamed Bousnane (FUDS)

Audrey Linkenheld (PS)

Pascal Alexandre Dudenko (ND)

Virginie Chauchoy (ANI)

Houmria Berrada (REM)

Madjid Messabihi (SE)