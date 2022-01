La polémique continue entre La Baule et Guérande au sujet d'une aire de grand passage pour les gens du voyage

Le torchon brûle entre Guérande et La Baule. L'aire d'accueil de grand passage pour les gens du voyage que la mairie de Guérande a validé en conseil municipal en novembre dernier le long de la route bleue, au Pré-du-Bissin, à l'entrée de La Baule continue de faire polémique. 250 caravanes sur 4 hectares, l'image passe très mal à La Baule qui n'en veut pas. Le maire Franck Louvrier a écrit au président du département et a déposé également un recours devant le tribunal administratif.

"C'est une zone agricole protégée, il y a un risque aussi de pollution des eaux des marais salants. Le terrain derrière la zone commerciale de Villejames à Guérande était une meilleure solution" accuse Franck Louvrier. Nicolas Criaud, son voisin, maire de Guérande et président de Cap Atlantique, la communauté de communes répond du tac au tac : "sur ce terrain de Villejames, il y a 9 espèces d'oiseaux protégés, il aurait fallu faire intervenir le ministère". Par ailleurs, Nicolas Criaud explique que depuis le décret de mars 2019, élus et experts planchent sur la question. 12 terrains au total ont ainsi été passés au crible avec diagnostics écologiques, et le terrain du Pré-du-Bissin serait le seul à répondre aux critères. "Personne ne veut d'une aire de grand passage sur sa commune, mais nous avons eu 28 occupations illicites en 2021 et si on ne trouve pas un terrain, les maires ne pourront plus expulser. Nous sommes contraints par la loi", assure encore le maire de Guérande.

Quoiqu'il en soit, c'est la préfecture qui aura le dernier mot et qui devra donner son feu vert.