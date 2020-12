Polémique sur le calendrier de l'avent à Périgueux : "c'est une faute politique" pour Antoine Audi

"C'est une faute politique" affirme Antoine Audi ce lundi 7 décembre sur France Bleu Périgord. L'ancien maire de Périgueux réagit au calendrier de l'avent XXL installé sur les fenêtres de la mairie. Chaque fenêtre du bâtiment situé rue Wilson, à Périgueux, est décorée avec un numéro et une photo se dévoile chaque jour à 8 heures.

Ce calendrier de l'avent, il est critiqué par le Parti radical de gauche notamment qui le considère comme "un affront à la laïcité" et demande son retrait. Pour Antoine Audi, Delphine Labails qui lui a succédé à la mairie, a fait "une faute politique, Delphine Labails a le droit d'avoir des convictions religieuses mais le calendrier de l'avent c'est quelque chose qui fait appel à la religion et je pense que cela n'a pas sa place sur les murs de la mairie". Antoine Audi, battu en juin dernier aux élections municipales par l'élue socialiste affirme qu'il n'aurait jamais fait cela : "dans les mandats précédents, on a été sollicité pour mettre une crèche et moi j'ai tenu à respecter la loi et l'esprit de la loi".

Antoine Audi, conseiller régional LR et ancien maire de Périgueux Copier