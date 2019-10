Polémique sur le voile : "la loi est très claire" estime le député messin Ludovic Mendes

Moselle, France

Le député (LREM) de Moselle, Ludovic Mendes, invité de France Bleu Lorraine estime qu’interdire le port du voile lors des sorties scolaires "n'est pas une priorité".

L'élu messin, qui a été nommé cette semaine animateur du groupe d'animation politique "laïcité" au sein des élus de son groupe à l'Assemblée Nationale, se place dans la lignée de la mise au point d'Edouard Philippe, mardi dans l'hémicycle et se félicite de la prise de parole d'Emmanuel Macron, en pleine polémique après la prise à partie d'une mère voilée par un élu du Rassemblement National lors d'une séance du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté à Dijon. Depuis, le débat est à nouveau tendu, entre la pression exercée par une partie de la droite et de l’extrême-droite, et les divisions constatées au sein même de la majorité.

"Attention à ne pas diviser les français" prévient Ludovic Mendes qui n'évacue pas pour autant le débat sur le port du voile en France qui est selon lui une discussion d'ordre "philosophique". "La loi est très claire, maintenant la question est : quelle société nous voulons et comment nous voulons qu'elle avance ?" Le député rappelle la réalité rencontrée dans la plupart des quartiers populaires. "On a un problème de mixité sociale, si ces parents se sont pas la pour accompagner les sorties scolaires, il n'y a pas de sorties du tout."