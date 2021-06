Polémique suite aux propos de Jean-Luc Mélenchon : le député européen insoumis Manuel Bompard le défend

"C'est à vomir". Ce sont les mots très forts de Jean-Luc Moudenc ce lundi sur France Bleu Occitanie. Le maire LR de Toulouse réagissait aux propos de Jean-Luc Mélenchon, candidat insoumis à l'élection présidentielle en 2022 qui a déclaré, dimanche sur France Inter : "Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne la présidentielle, nous aurons un grave accident ou un meurtre. Ca a été Merah en 2012"( Mohamed Merah qui a assassiné 7 personnes en 2012 à Toulouse et Montauban).Ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs Élysées." Des propos jugés complotistes qui ont provoqué l'indignation, dans la classe politique mais aussi auprès de proches de victimes d'attentats, tels Latifa Ibn Ziaten, dont le fils militaire a été tué par Mohammed Merah. Mais Manuel Bompard, député européen et insoumis toulousain, et porte parole de la liste LFI aux élections régionales en Occitanie considère que Jean-Luc Mélenchon a été mal compris et répond à son tour à Jean-Luc Moudenc.

"Jean-Luc Moudenc n'a pas écouté"

Manuel Bompard déclare à France Bleu Occitanie ce lundi soir : "Je ne sais pas de quoi parle Jean-Luc Moudenc, il n'a pas écouté Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il y avait une volonté d'instrumentaliser des faits divers, parfois des attentats. Et cela n'a rien d'extraordinaire. Je me souviens qu'en 2017, M.Cazeneuve, qui était Premier ministre à l'époque, avait dit qu'il reprochait à Madame Le Pen et à Monsieur Fillon d'instrumentaliser les attentats qu'il y avait eu sur les Champs-Elysées." Bernard Cazeneuve était effectivement sorti de sa réserve en avril 2017 pour dénoncer "l'outrance et la division distillées par Marine Le Pen et François Fillon".

Manuel Bompard ajoute : "Monsieur Moudenc s'est trop hâté pour réagir et il aurait du regarder les propos réels tenus par Jean-Luc Mélenchon. "

Jean-Luc Mélenchon parle d'une "odieuse manipulation"

En guise de réaction à la polémique, Jean-Luc Mélenchon a lui dénoncé une "odieuse manipulation" de ses propos et braqué les projecteurs sur une vidéo postée dimanche après-midi - et depuis supprimée - par le youtubeur d'extrême droite "Papacito", qui simule le meurtre d'un électeur insoumis, représenté par un mannequin. D'abord depuis le siège de LFI, drapeau tricolore en arrière plan, puis à la tribune de l'Assemblée nationale, l'Insoumis, le visage fermé et le verbe lent, a clamé: "Je mets en garde contre le fait que cette vidéo est parue en fin de journée dimanche, alors même que commençait à s'orchestrer une odieuse manipulation de mes propos à propos des attentats qui ont eu lieu au cours des précédentes élections, et à propos desquels je veux renouveler l'expression de ma compassion pour les victimes". Selon Jean-Luc Mélenchon, la vidéo est l'aboutissement de "l'ambiance morbide et violente" entretenue par ses détracteurs. Il a donc appelé à "faire redescendre le niveau de violence verbale et en images qui règne dorénavant, à l'initiative de groupes dont le danger n'est plus à signaler", tout en annonçant son intention de porter plainte contre le youtubeur.