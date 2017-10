"Police de sécurité du quotidien", antiterrorisme : ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron sur la sécurité

Le président de la République a tenu ce mercredi un discours aux forces de sécurité intérieure, depuis l'Elysée. Il a notamment détaillé ce qui était l'une de ses promesses de campagne : la police de sécurité du quotidien. Il a aussi annoncé l'embauche de 10.000 policiers en cinq ans.

Alors que le projet de loi antiterroriste vient d'être définitivement adopté par le Sénat, Emmanuel Macron a prononcé ce mercredi un discours sur sa politique de sécurité, face aux représentants des forces de l'ordre, au palais de l'Elysée. Il a notamment annoncé de nouveaux moyens : 10.000 policiers embauchés en cinq ans et 1870 militaires recrutés dès 2018, ainsi que la réouverture de deux écoles de formation pour les policiers.

Emmanuel Macron annonce 10 000 emplois supplémentaires dans la police et la gendarmerie sur la durée du quinquennat pic.twitter.com/b87WKHUQCd — franceinfo (@franceinfo) October 18, 2017

La police de sécurité du quotidien, une promesse de campagne

C'était l'un des points de son programme pour la présidentielle : Emmanuel Macron a annoncé l'expérimentation d'une "police de sécurité du quotidien" (PSQ) dans une quinzaines de sites au début de l'année 2018. "Ce n'est pas le retour à la police de proximité", a-t-il insisté. Elle avait été mise en place par Lionel Jospin, et supprimée ensuite par Nicolas Sarkozy, au motif notamment que le rôle de la police n'était pas "de jouer au foot avec les jeunes".

Un argument repris par Emmanuel Macron : sa "police de sécurité du quotidien", c'est "au contraire exercer [le] métier de policier, qui représente une autorité qui conforte et qui rassure mais qui rappelle aussi les règles de vie en société chaque fois que nécessaire."

Police de sécurité du quotidien : "Dès lundi prochain, un large cycle de consultations sera engagé par le ministre" de l'Intérieur, Macron pic.twitter.com/rEWd0gzKar — franceinfo (@franceinfo) October 18, 2017

Le chef de l'Etat a indiqué qu'un cycle de consultations serait engagé dès lundi prochain avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Ensuite, les territoires retenus pour l'expérimentation devront mettre en place, d'ici la fin de l'année, l'organisation du dispositif. Plusieurs villes se sont déjà portées candidates : Lille, Lens, Roubaix, Toulouse ou encore Aulnay-sous-Bois, commune devenue, depuis l'affaire "Théo", le symbole de vives tensions entre police et population.

Lutte contre le terrorisme et contre la radicalisation

Emmanuel Macron a également annoncé pour décembre la réunion d'un comité interministériel afin d'arrêter "un nouveau plan national" contre la radicalisation, avec notamment l'élaboration d'une liste de territoires qui seront spécifiquement surveillés, comme cela a été le cas à Trappes, dans les Yvelines, à sa demande.

Le président de la République a aussi rappelé que treize attentats avaient été déjoués depuis le début de l'année. Dans un autre registre, il a également rendu hommage, en citant leurs noms, à tous les policiers assassinés lors d'attaques terroristes depuis 2015.

Une politique de reconduite à la frontière "intraitable"

Emmanuel Macron est également revenu sur le drame de Marseille, où deux femmes ont été tuées par un Tunisien en situation irrégulière : "une circulaire a été adressée aux préfets lundi", pour leur demander de "s'assurer que les procédures sont appliquées de manière ferme et rigoureuse".

Il souhaite donc "que nous retrouvions l'efficacité d'une politique de reconduite à la frontière", et que "nous reconduisions de manière intraitable celles et ceux qui n'ont pas de titre", tout en intégrant "de manière irréprochable celles et ceux à qui nous assurons la protection de l'asile" ou un titre de séjour.

Droit d'asile : "Nous accueillons mal, avons des procédures trop longues, intégrons approximativement et ne reconduisons plus", dit Macron pic.twitter.com/RlTYUiYNDD — franceinfo (@franceinfo) October 18, 2017

Un projet de loi est en préparation pour début 2018 pour "revoir l'organisation, les procédures, les moyens budgétaires et humains pour reconduire les étrangers en situation irrégulière". Il prévoit notamment un doublement à 90 jours de la durée de rétention pour les étrangers en situation irrégulière.