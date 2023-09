Police des transports, écoles autonomes : Valérie Pécresse veut plus de compétences pour l'Île-de-France 

Rendre les services publics plus efficaces et moins coûteux, c'est l'objectif affiché par Valérie Pécresse en ouverture de la conférence de presse qu'elle a donnée ce lundi à Saint-Ouen, au siège de la région Île-de-France. Elle y a dressé le constat d'une décentralisation qui aurait échoué, conduisant à la fois à un empilement et à une dilution des responsabilités entre les différents niveaux de décision, Etat, région, département, métropole...

40 compétences réclamées

Pour y remédier, la présidente de région préconise un "choc de décentralisation". Plus concrètement elle demande à l'Etat de lui céder 40 compétences, dans divers domaines, transports, éducation, emploi, formation... Certaines correspondent à d'anciennes revendications, comme cette police régionale des transports qui viendrait, en complément de la police nationale, assurer la sécurité dans les transports publics franciliens. Au passage, Valérie Pécresse en interdirait l'accès aux récidivistes, harceleurs ou pick-pockets.

Pour compenser un coût de la vie plus élevé en Île-de-France qu'ailleurs dans le pays, la présidente de région suggère de fixer un niveau de Smic régional. Valérie Pécresse voudrait aussi avoir la main sur l'attribution des logements sociaux pour pouvoir, dit-elle, en faire bénéficier prioritairement certaines professions comme les agents hospitaliers, les policiers ou encore les enseignants.

Des écoles primaires autonomes

Des enseignants, Valérie Pécresse aimerait aussi en recruter, pour de futures écoles primaires autonomes. "L'Île-de-France regroupe à la fois les plus grandes écoles et les plus grandes difficultés scolaires", observe-t-elle, "nous nous sommes prêts à mettre le paquet pour ceux qui en ont besoin". Dans ces établissements publics, sous contrat avec l'Etat, la Région aurait le pouvoir de recruter les enseignants, à charge pour eux de mettre en place des "pédagogies différenciées" : "plus de maths, plus de français, plus d'éducation civique que dans les écoles classiques" poursuit la présidente de région, l'objectif étant de leur permettre d'atteindre le niveau requis à l'entrée en sixième.

L'ensemble de ces propositions vont être soumises au vote du Conseil régional ce mercredi, 20 septembre. Elles seront ensuite transmises au gouvernement qui aura un an pour dire s'il accepte ou non de déléguer ces compétences à la région Île-de-France.